Lietadlo Air Force Two s viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom na palube pristálo v pakistanskom hlavnom meste. Do Islamabadu prišli aj osobitný vyslanec USA Steve Witkoff a poradca a zať prezidenta Jared Kushner. Americká delegácia má so zástupcami Iránu začať rokovania s cieľom ukončiť šesť týždňov trvajúcu vojnu na Blízkom východe.
Zloženie delegácií a podmienky rokovaní
Iránska delegácia pricestovala do Pakistanu v sobotu v skorých ranných hodinách. Tvoria ju kľúčoví predstavitelia:
- Mohammad Báker Kálíbáf, predseda parlamentu a vedúci delegácie,
- Abbás Arákčí, minister zahraničných vecí,
- Alí Akbar Ahmadiján, tajomník Rady pre obranu,
- Abdolnásir Hemmatí, guvernér centrálnej banky.
Niekoľko hodín pred príletom Vancea do Pakistanu mu prezident USA Donald Trump poprial veľa šťastia. „Zistíme, čo sa deje. Sú vojensky porazení,“ povedal na margo Iráncov. V podobnom duchu sa vyjadril aj samotný viceprezident J. D. Vance, ktorý povedal, že „ak sa nás pokúsia oklamať, zistia, že rokovací tím nie je veľmi ústretový,“ uviedla agentúra AP.
Mohammad Báker Kálíbáf zase v piatok vyhlásil, že Irán podmieňuje začatie rokovaní s USA prímerím v Libanone a uvoľnením zmrazených iránskych aktív.
Bezpečnostné opatrenia v Islamabade
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v piatok uviedol, že konflikt vstupuje do „ťažkej fázy“, keď sa obe strany snažia prejsť od dočasného prímeria k trvalejšiemu riešeniu, a dodal, že sa nachádzajú v „momente, ktorý rozhodne o všetkom“.
Obvykle rušné ulice Islamabadu boli v sobotu ráno prázdne, keďže bezpečnostné zložky uzavreli viaceré cesty. Pakistanské úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali doma, v dôsledku čoho mesto vyzeralo, ako keby v ňom platil zákaz vychádzania, informovala AP. Vláda nasadila do ulíc hlavného mesta 10 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek.