Americký prezident Donald Trump v piatok zagratuloval astronautom misie Artemis 2 krátko po tom, ako pristáli v Tichom oceáne a zavŕšili tak svoju cestu okolo Mesiaca, pričom za budúci cieľ vysielania misií označil Mars.
Gratulácia a pozvanie do Bieleho domu
„Blahoželám skvelej a mimoriadne talentovanej posádke Artemis 2. Celá cesta bola veľkolepá, pristátie dokonalé a ako prezident Spojených štátov nemôžem byť viac hrdý!“ uviedol Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Teším sa na stretnutie s vami všetkými čoskoro v Bielom dome. Urobíme to ešte raz a potom ďalší krok bude Mars!“ vyhlásil americký prezident.
Zloženie posádky a priebeh rekordnej misie
Posádka misie Artemis 2, ktorá sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo Mesiaca vrátila na Zem, bola zložená zo štyroch členov:
- amerického astronauta Victora Glovera,
- americkej astronautky Christiny Kochovej,
- amerického astronauta Reida Wisemana,
- kanadského astronauta Jeremyho Hansena.
Svoju 10-dňovú misiu ukončili v piatok podvečer pacifického času (v noci na sobotu SELČ) bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie.
Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti. Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi. Historická misia sledovala trajektóriu v tvare osmičky okolo Zeme a Mesiaca a prekonala viac než 2,3 milióna kilometrov.
Podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) tento skúšobný let odštartoval celý program Artemis a mal by pripraviť cestu k pristátiu dvoch astronautov na Mesiaci v roku 2028.