Americký prezident Donald Trump v piatok na poslednú chvíľu vstúpil do napätej predvolebnej kampane v Maďarsku, kde súčasný premiér Viktor Orbán bojuje o hlasy proti proeurópskemu súperovi, ktorý v prieskumoch verejnej mienky vedie.
Prísľub amerických investícií a Orbánova pozícia
Trump prisľúbil, že do Maďarska prinesie „ekonomickú silu“ USA, ak Orbánova strana v nedeľných voľbách zvíťazí nad jeho úhlavným rivalom Péterom Magyarom.
Tieto vyjadrenia vniesli dodatočnú dávku napätia do finále kampane, počas ktorého si Orbán a Magyar navzájom vymieňali obvinenia z nekalých praktík. Viktor Orbán, ktorý stojí na čele Maďarska už 16 rokov a má blízko k Trumpovi aj ruskému prezidentovi Vladimirowi Putinovi, čelí bezprecedentnej výzve, keďže prieskumy verejnej mienky výrazne favorizujú opozičnú stranu Tisza vedenú Magyarom.
„Tešíme sa na investície do budúcej prosperity, ktorú prinesie pokračovanie Orbánovho vedenia,“ uviedol Trump na sociálnych sieťach.
Trumpova administratíva podporuje krajne pravicové sily v Európe, pričom za „civilizačnú“ hrozbu pre kontinent označuje najmä migráciu a takzvané woke (progresívne) hodnoty.
Spor s Úniou a vzájomné obviňovanie z podvodov
Orbán sa dostal do ostrého sporu s vedením Európskej únie, ktoré ho obviňuje z potláčania nesúhlasu a porušovania princípov právneho štátu, pričom mu zmrazilo miliardy eur z eurofondov.
„Naši oponenti sa nezastavia pred ničím, aby sa chopili moci,“ uviedol Orbán vo videu na sociálnych sieťach, pričom opozíciu obvinil zo „spolupráce“ so zahraničnými spravodajskými službami a z vyhrážania sa násilím jeho podporovateľom. „Ide o organizovaný pokus využiť chaos, tlak a medzinárodné očierňovanie na spochybnenie rozhodnutia maďarského ľudu,“ uviedol.
Péter Magyar na to reagoval vlastnými obvineniami. „Séria pokračujúcich volebných podvodov, ktoré už mesiace pácha vládna strana Fidesz, spolu s trestnými činmi, spravodajskými operáciami, dezinformáciami a falošnými správami nemôže zmeniť fakt, že Tisza tieto voľby vyhrá,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti Facebook.