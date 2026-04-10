Polícia v americkom San Franciscu v piatok zatkla 20-ročného muža, ktorý údajne hodil Molotovov koktail na dom výkonného riaditeľa spoločnosti OpenAI Sama Altmana. Útočník sa zároveň vyhrážal podpálením samotného sídla technologickej firmy.
Reakcia spoločnosti OpenAI
„Našťastie sa nikomu nič nestalo. Veľmi si vážime, ako rýchlo zareagovala sanfranciská polícia a ako mesto pomohlo zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov. Dotyčná osoba je vo väzbe a my pomáhame bezpečnostným zložkám s vyšetrovaním,“ uviedla spoločnosť OpenAI vo vyhlásení.
Samotný Sam Altman sa k údajnému útoku na svoju osobu verejne nevyjadril.
Priebeh útoku a zadržanie páchateľa
Podľa policajného vyhlásenia mal incident rýchly spád:
- O 04.12 h pacifického času (13.12 h SELČ) dostala polícia hlásenie o útoku. Neznámy muž hodil na Altmanov dom „zápalné deštruktívne zariadenie, ktoré spôsobilo požiar vonkajšej brány“, a z miesta utiekol.
- O 05.07 h (14.07 h SELČ) prijali ďalšie hlásenie, že sa „neznámy muž vyhráža podpálením budovy“ ústredia spoločnosti OpenAI.
„Keď policajti dorazili na miesto činu, muža spoznali z predchádzajúceho incidentu a okamžite ho zadržali,“ stálo vo vyhlásení polície.