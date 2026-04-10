Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová v piatok uviedla, že rozmýšľa nad ďalšou prezidentskou kandidatúrou.
Otázky o kandidatúre v roku 2028
Na konferencii organizácie National Action Network v New Yorku sa reverend Al Sharpton Harrisovej spýtal, či bude v roku 2028 opäť kandidovať. „Počuj, možno budem. Premýšľam o tom,“ odpovedala. Mnoho prítomných v reakcii začalo skandovať „Kandidujte znova“.
„Dovoľte mi tiež povedať toto: štyri roky som vám slúžila len kúsok od prezidentského úradu Spojených štátov. Viem, aká je to práca a viem, čo si vyžaduje,“ pokračovala.
Predchádzajúca kampaň a vyjadrenia
Bývalá viceprezidentka v októbri v rozhovore pre televíziu BBC uviedla, že nevylučuje opätovnú kandidatúru na prezidentský post. Rozhodnutie uchádzať sa o túto funkciu vtedy podľa svojich slov ešte nespravila, odmietla však tvrdenia, že by mala malé šance na úspech.
Harrisová kandidovala za Demokratickú stranu vo voľbách v roku 2024, keď bývalý prezident Joe Biden odstúpil zo súboja s Donaldom Trumpom tri mesiace pred voľbami. Harrisová ich prehrala a prezidentom sa stal republikán Donald Trump.
Harrisová mala najkratšiu prezidentskú kampaň v modernej histórii USA. Trvala 107 dní, čo je aj názov jej memoárov. V knihe obviňuje Bidenov tím, že ju nepodporil, keď bola viceprezidentkou. Tento post zastávala ako prvá žena a zároveň prvá Američanka černošského a ázijského pôvodu.