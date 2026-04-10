Na väčšine Slovenska hrozí v noci na sobotu (11. apríla) mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 8:00 h.

Zoznam ohrozených regiónov

Výstraha pred mrazom vo vegetačnom období platí pre viaceré oblasti Slovenska:

  • Celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Košický a Trenčiansky kraj.
  • Takmer celý Banskobystrický a Prešovský kraj (s výnimkou okresov Brezno, Kežmarok, Poprad, Humenné a Stará Ľubovňa).
  • Okresy Bytča a Žilina.

Teploty klesnú hlboko pod nulu

„Očakáva sa mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -1 až -6 °C,“ priblížil SHMÚ.