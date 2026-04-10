Rada ministrov Španielska na žiadosť ministra zahraničných vecí Josého Manuela Albaresa udelila slovenskému diplomatovi a eurokomisárovi pre obchod Marošovi Šefčovičovi vyznamenanie Veľký kríž Radu za občianske zásluhy, píše TASR.
Uznanie v oficiálnom štátnom vestníku
„Na znak uznania zásluh a okolností týkajúcich sa pána Maroša Šefčoviča, na návrh ministra zahraničných vecí a po prerokovaní Radou ministrov na jej zasadnutí 7. apríla 2026, mu týmto udeľujem Veľký kríž Radu za občianske zásluhy,“ uvádza sa v oficiálnom štátnom vestníku.
Úspešné vyjednávania o Gibraltári
Šefčovič reprezentoval Európsku komisiu počas rokovaní o budúcnosti Gibraltáru po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ v roku 2020. Po piatich rokoch vyjednávania sa vlády Španielska a Británie dohodli na zjednodušení cezhraničného obchodu i cestovania s Gibraltárom v júni 2025.