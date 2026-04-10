Maďarská polícia je pripravená a bude počas parlamentných volieb plniť úlohy v rámci svojej pôsobnosti bez straníckeho vplyvu, uvádza sa vo vyhlásení Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) zverejnenom na webovej stránke police.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Zabezpečenie poriadku pri volebných miestnostiach
Policajná prítomnosť bude zabezpečená v blízkosti volebných miestností deň pred voľbami aj v deň volieb v nedeľu 12. apríla. Polícia prostredníctvom prenosných urien zabezpečí volebné právo aj osobám vo väzbe.
„Udržiavanie poriadku vo volebnej miestnosti je v prvom rade zodpovednosťou predsedu volebnej komisie. Ak predseda požiada o zásah polície, polícia je povinná konať,“ píše sa vo vyhlásení.
Pravidlá pre hlasujúcich policajtov
Podľa ORFK nedeľnú službu policajtov zorganizovali tak, aby všetci príslušníci polície mohli ísť voliť. Pri uplatňovaní svojho občianskeho práva však pre nich platia prísne pravidlá:
- Samotní policajti nesmú ísť voliť v uniforme.
- Pri uplatňovaní volebného práva nesmú mať pri sebe zbrane ani donucovacie prostriedky.
V deň volieb je povinným služobným oblečením uniformovaných príslušníkov vykonávajúcich bez zbraní policajné povinnosti súvisiace s voľbami biela košeľa, uzatvára ORFK.