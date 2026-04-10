Pápež Lev XIV. v piatok ostro odsúdil násilie a vojny a zdôraznil, že boh nežehná konfliktu a kresťan nemôže stáť na strane tých, ktorí rozpútavajú vojnu. Informovali o tom agentúry APA a ANSA, píše TASR.
„Žiadny záujem nemôže prevážiť životy tých najslabších,“ povedal pápež na stretnutí s biskupmi z irackého Bagdadu. "Pomôžte nám jasne deklarovať, že Boh nežehná žiadnemu konfliktu,“ uviedol s tým, že „kresťan sa nikdy nepostaví na stranu tých, ktorí včera držali meč a dnes zhadzujú bomby“.
Lev XIV. kritizoval, že svet je poznačený „absurdným a neľudským násilím“, ktoré je poháňané chamtivosťou a nenávisťou. Mimoriadne to podľa neho postihuje regióny považované za kolísku kresťanstva, ktoré v súčasnosti „zneucťuje rúhanie vojny a brutalita záujmov nehľadiacich na ľudské životy“.
„Nebudú to vojenské akcie, ktoré vytvoria priestor pre slobodu alebo obdobie mieru, ale iba trpezlivé podporovanie spolunažívania a dialógu medzi národmi,“ doplnila hlava katolíckej cirkvi.
Pápež vyzval tiež na ochranu kresťanov na Blízkom východe. „Mali by byť rešpektovaní – nielen slovami. Nech majú skutočnú náboženskú slobodu a plné občianske práva bez toho, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s hosťami alebo občanmi druhej kategórie,“ povedal na audiencii pri príležitosti synody biskupov Chaldejskej cirkvi, ktorí si volia nového patriarchu.