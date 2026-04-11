Konverzačný narcizmus berie z bežného rozhovoru akékoľvek prvky rovnováhy.

Na rozdiel od štandardnej vyváženej výmeny informácií sa pri konverzačnom narcizme stretávame s nerešpektovaním, nepochopením a nevypočutím zo strany jedného z hovoriacich.

Terapeutka Natalie Mooreová pre magazín Huffington Post vysvetlila, že rozhovor s konverzačným narcistom nás oberá o energiu. Takíto ľudia neraz pôsobia ako nepozorní poslucháči bez skutočného záujmu o diskusiu.

„Konverzačný narcizmus je spôsob komunikácie, pri ktorom sa osoba stavia do centra rozhovoru, upriamuje pozornosť na vlastné zážitky, nekladie doplňujúce otázky a má problém zaujímať sa o to, čo hovoria ostatní.“

Terapeutka Lauren Maherová spresňuje, že konverzačný narcizmus automaticky nepoukazuje na narcistickú poruchu osobnosti. Môže však ísť o jeden z jej prejavov. „Tohto správania sa občas nechtiac dopúšťa väčšina z nás,“ dodala.

Ide o narcistickú poruchu osobnosti?

Narcistickú poruchu osobnosti bližšie špecifikuje zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic. To na svojom webe informuje, že ňou trpia ľudia s neprimerane intenzívnym pocitom vlastnej dôležitosti, silnou potrebou obdivu zo strany okolia a slabou schopnosťou empatie.

Typické prejavy narcistickej poruchy osobnosti:

  • prehnaný pocit vlastnej výnimočnosti a potreba neustáleho obdivu,
  • presvedčenie, že si človek zaslúži výnimočné zaobchádzanie,
  • nedostatok empatie a neochota vnímať potreby iných,
  • využívanie druhých vo vlastný prospech,
  • arogantné alebo povýšenecké správanie.

„Narcisti“ podľa Mayo Clinic často reagujú na kritiku hnevom, sťahujú sa do vlastného sveta a intenzívne prežívajú pocit hanby a neistoty.

Ako sa rozprávať s konverzačným narcistom?

Konverzačný narcizmus podľa terapeutov vedie k pocitu vyčerpania po diskusii. Rozhovor s konverzačným narcistom nás necháva nevypočutých a ignorovaných. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako si s ním poradiť:

Neberte si to osobne: Pri diskusii s konverzačným narcistom si priznajte svoje pocity. Zároveň sa však pokúste odlíšiť štýl diskusie od vlastnej hodnoty.

Buďte priami a nastavte si hranice: Ak si všímate, že sa pri diskusii neviete dostať k slovu, využite krátku pauzu a tlmočte svoju potrebu. Stačí aj malá žiadosť, napríklad „Mal/a som ťažký týždeň, mohol/la by som sa vyrozprávať ako prvý/á?“

Nečakajte zázraky: Nie v každom vzťahu dosiahnete rovnakú mieru pochopenia. Konverzační narcisti jednoducho nie sú schopní udržiavať plnohodnotný dialóg, no takíto ľudia stále majú čo ponúknuť vo vzťahu.

Pomenujte problém: V prípade, že ku konverzačnému narcizmu dochádza nevedome, druhej strane pomôže priame pomenovanie problému. Využite vety ako „Mám pocit, že naše rozhovory sú trochu nevyvážené.“