Konverzačný narcizmus berie z bežného rozhovoru akékoľvek prvky rovnováhy.
Na rozdiel od štandardnej vyváženej výmeny informácií sa pri konverzačnom narcizme stretávame s nerešpektovaním, nepochopením a nevypočutím zo strany jedného z hovoriacich.
Terapeutka Natalie Mooreová pre magazín Huffington Post vysvetlila, že rozhovor s konverzačným narcistom nás oberá o energiu. Takíto ľudia neraz pôsobia ako nepozorní poslucháči bez skutočného záujmu o diskusiu.
„Konverzačný narcizmus je spôsob komunikácie, pri ktorom sa osoba stavia do centra rozhovoru, upriamuje pozornosť na vlastné zážitky, nekladie doplňujúce otázky a má problém zaujímať sa o to, čo hovoria ostatní.“
Terapeutka Lauren Maherová spresňuje, že konverzačný narcizmus automaticky nepoukazuje na narcistickú poruchu osobnosti. Môže však ísť o jeden z jej prejavov. „Tohto správania sa občas nechtiac dopúšťa väčšina z nás,“ dodala.
Ide o narcistickú poruchu osobnosti?
Narcistickú poruchu osobnosti bližšie špecifikuje zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic. To na svojom webe informuje, že ňou trpia ľudia s neprimerane intenzívnym pocitom vlastnej dôležitosti, silnou potrebou obdivu zo strany okolia a slabou schopnosťou empatie.
Typické prejavy narcistickej poruchy osobnosti:
- prehnaný pocit vlastnej výnimočnosti a potreba neustáleho obdivu,
- presvedčenie, že si človek zaslúži výnimočné zaobchádzanie,
- nedostatok empatie a neochota vnímať potreby iných,
- využívanie druhých vo vlastný prospech,
- arogantné alebo povýšenecké správanie.
„Narcisti“ podľa Mayo Clinic často reagujú na kritiku hnevom, sťahujú sa do vlastného sveta a intenzívne prežívajú pocit hanby a neistoty.
Ako sa rozprávať s konverzačným narcistom?
Konverzačný narcizmus podľa terapeutov vedie k pocitu vyčerpania po diskusii. Rozhovor s konverzačným narcistom nás necháva nevypočutých a ignorovaných. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako si s ním poradiť:
Neberte si to osobne: Pri diskusii s konverzačným narcistom si priznajte svoje pocity. Zároveň sa však pokúste odlíšiť štýl diskusie od vlastnej hodnoty.
Buďte priami a nastavte si hranice: Ak si všímate, že sa pri diskusii neviete dostať k slovu, využite krátku pauzu a tlmočte svoju potrebu. Stačí aj malá žiadosť, napríklad „Mal/a som ťažký týždeň, mohol/la by som sa vyrozprávať ako prvý/á?“
Nečakajte zázraky: Nie v každom vzťahu dosiahnete rovnakú mieru pochopenia. Konverzační narcisti jednoducho nie sú schopní udržiavať plnohodnotný dialóg, no takíto ľudia stále majú čo ponúknuť vo vzťahu.
Pomenujte problém: V prípade, že ku konverzačnému narcizmu dochádza nevedome, druhej strane pomôže priame pomenovanie problému. Využite vety ako „Mám pocit, že naše rozhovory sú trochu nevyvážené.“