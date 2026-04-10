Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje opatrenie, ktorým by rodič mal prísť o prídavok na dieťa, ak jeho dieťa nebude riadne navštevovať školu.
Týkalo by sa to aj prípadov, keď rodičia odmietnu spolupracovať so školou pri nápravnovýchovných opatreniach. Iniciatívu pod názvom Bez školy nebudú dávky oznámil šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) počas nadrezortného stretnutia k problematike detí z marginalizovaných komunít, ktoré sa v piatok konalo v Trebišove.
Dané opatrenie podľa ministra bude mať dve fázy. „Prvé tri mesiace, pokiaľ dieťa nebude riadne chodiť do školy, bude tento prídavok na dieťa namiesto rodiča alebo zákonného zástupcu dostávať takzvaný osobitný príjemca, ktorý je väčšinou samospráva. Ale pokiaľ ani počas týchto prvých troch mesiacov nedôjde k náprave a záškoláctvo bude trvať, tak na ďalšie tri mesiace rodič príde o prídavok na dieťa úplne,“ uviedol Tomáš. Poukázal na to, že ide o rovnaký princíp, ktorý už v zákone platí v prípade, ak deti páchajú priestupky. Tento princíp by sa tak rozšíril aj na záškoláctvo. Šéf rezortu pritom očakáva ďalšiu diskusiu k tejto iniciatíve.
„Jednoducho, a tu sa všetci zhodneme, dieťa patrí do školy. Len riadny výchovno-vzdelávací proces dáva dieťaťu nádej na lepšiu budúcnosť a pokiaľ to inak nejde, tak to musí ísť takto,“ povedal minister. Zdôraznil, že táto požiadavka vzišla z praxe a z požiadaviek predstaviteľov škôl a samospráv v regiónoch, kde žije marginalizovaná komunita. Nejde pritom podľa neho o trestanie rodín alebo detí, ale o ochranu detí, ktoré musia chodiť do školy. Zároveň v rámci motivačných opatrení oznámil aj zámer zvýšenia dotácie na školské pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, ktorá je v súčasnosti vo výške 33 eur.
Chystané opatrenia podporil aj komisár pre deti Jozef Mikloško. „Treba dať jasné rámce, aby naozaj deti navštevovali školu, pretože to je v tejto chvíli v ich najlepšom záujme,“ povedal. O opatreniach treba podľa neho ešte diskutovať, ale za potrebné označil ukázať deťom aj rodičom, že „láska a hranice idú spolu“ a dôležitosť vzdelávania.
Opatrenie podporil aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý poukázal na problém „chronického absentérstva“. Uviedol, že bývalá vláda uvoľnila pravidlá s ospravedlňovaním hodín žiakov, čo viedlo k zvýšeniu vymeškaných hodín. Ako príklad spomenul školu so 400 žiakmi a priemerom 350 vymeškaných hodín na žiaka. „Máme právo skrátka v najlepšom záujme dieťaťa a celej spoločnosti vyžadovať, aby deti chodili do školy,“ dodal.