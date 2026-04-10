Ukrajina dosiahla výrazný pokrok pri obnove poškodeného ropovodu Družba a jeho opravy plánuje dokončiť počas jari, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj v súvislosti so sporom s Maďarskom a Slovenskom o prerušené dodávky ruskej ropy.
Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá s odvolaním sa na zdroj z odvetvia uviedla, že najpravdepodobnejším termínom dokončenia prác je apríl.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez Družbu boli prerušené koncom januára 2026 po tom, ako ruský dron poškodil infraštruktúru ropovodu v západnej Ukrajine.
Budapešť a Bratislava, ktoré po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 udržiavajú s Moskvou blízke politické vzťahy aj väzby v oblasti energetiky, obviňujú Kyjev zo zdržiavania opráv. Ukrajina tieto tvrdenia odmieta, napísal Reuters.
„Opravu dokončíme, lebo taká je dohoda. Povedal som im, že to ukončíme túto jar. Už je toho veľa hotového... Samozrejme, zničené zásobníky sa nedajú rýchlo opraviť,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre médiá.
Prerušenie dodávok ruskej ropy vyostrilo spor medzi Kyjevom a Budapešťou. Maďarsko následne blokovalo uvoľnenie už schváleného 90-miliardového úveru Európskej únie pre Ukrajinu aj 20. balík sankcií, pričom Budapešť obvinila Kyjev z úmyselného blokovania toku ropy.
Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že Ukrajina ropovod poškodila úmyselne s cieľom oslabiť jeho pozíciu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia túto nedeľu 12. apríla. Nepriamo túto interpretáciu podporil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý tento týždeň navštívil Budapešť.