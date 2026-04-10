Koaličná strana Smer-SD deklaruje podporu výstavby nemocníc a avizuje, že v nej bude pokračovať aj v prípade účasti vo vláde po parlamentných voľbách v roku 2027.
Vyplýva to zo stanoviska strany v reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po voľbách v roku 2027. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Ľubica Končalová.
„Plne podporujeme výstavbu nemocníc z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti nielen v Martine, Banskej Bystrici, ale aj rekonštrukcie menších nemocníc na Slovensku. Rovnako podporujeme výstavbu nemocníc z duálneho programu ministerstva obrany v Prešove a v Bratislave. Je úplne samozrejmé, že v prípade, že strana Smer-SD bude súčasťou vlády po voľbách v roku 2027, bude tieto projekty plne podporovať,“ priblížila Končalová.
Hlas-SD víta výzvu prezidenta
Koaličná strana Hlas-SD víta výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho politickým stranám na zabezpečenie kontinuity výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027. Vyplýva to zo stanoviska predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Michaela Eliášová.
„Slovensko potrebuje kontinuitu v rozbehnutých nemocničných projektoch aj v ďalších systémových krokoch, ktoré dnes minister zdravotníctva Kamil Šaško za Hlas presadzuje. Považujem za dôležité, aby sa k tejto elementárnej zodpovednosti prihlásili aj ostatné politické strany,“ uviedol Šutaj Eštok.
Pellegrini vyzve v najbližších dňoch koaličné aj opozičné strany, aby sa podpisom zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 bez ohľadu na zloženie budúcej vlády. Uviedol to na sociálnej sieti.