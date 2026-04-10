Výstavba nemocníc je prioritou, „bianco šek“ však nepodpíšeme, reaguje KDH na slová Petra Pellegriniho.
V reakcii na výzvu prezidenta SR Petra Pellegriniho zaviazať sa k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po parlamentných voľbách v roku 2027 na to upozornilo opozičné KDH. Žiada vznik odbornej komisie a predloženie finančného plánu výstavby nemocníc. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie strany.
„KDH prirodzene podporuje dostavbu rozostavaných nemocníc, ale odmietame podpísať bianco šek, pod ktorým by sa mohli ukrývať nehospodárne zmluvy s mecenášmi súčasnej vládnej koalície. Vyzývame prezidenta, že ak to s dostavbou myslí úprimne, nech požiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD, pozn. TASR) o vytvorenie odbornej komisie zo zástupcov expertov, opozície a koalície a nech tá participuje na rozhodnutiach a efektivite a opodstatnenosti nákupov techniky a vybavenia,“ uviedol podpredseda KDH a poslanec Národnej rady SR Peter Stachura.
Pre neistotu okolo financovania výstavby nových nemocníc hnutie zároveň žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru NR SR pre zdravotníctvo za účasti ministra zdravotníctva. Kresťanskí demokrati sa chcú ministra na výbore pýtať, či sú zabezpečené financie na dokončenie a spustenie nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici, Martine a Bratislave do prevádzky.