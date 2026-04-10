Obchodný reťazec Lidl informuje o viacerých výrobkoch, ktoré nemajú platné certifikáty environmentálnych štandardov.

Ako reťazec uviedol na svojom webe, upozornenie sa týka výrobkov značiek Crivit, Esmara a Parkside. Zistili pri nich nesúlad v certifikátoch GRS (Global Recycled Standard), RWS (Responsible Wool Standard) alebo RCS (Recycled Claim Standard).

Výrobkom chýbajú certifikáty

Podľa oznámenia spoločností Juritex Import - Export GmbH a Suprema Strick- und Wirkwarenfabrik Moniek Cukierman GmbH problémom nie je kvalita výrobkov. Upozorňujú však na chýbajúce certifikáty, ktoré vyžadujú poskytovatelia štandardov.

Certifikáty pre viaceré výrobky sú podľa Lidlu z tohto dôvodu považované za neplatné. Ide najmä o bundy, plavky a športové oblečenie:

Zoznam dotknutých produktov

Značka Názov produktu Produktové číslo IAN (na štítku vzadu)
Crivit Pánska funkčná bunda 479978
Crivit Dámska funkčná bunda 479982
Esmara Dámsky trenčkot 478740
Crivit Pánska nepremokavá bunda 509965
Crivit Dámska nepremokavá bunda 509964
Crivit Chlapčenská nepremokavá bunda 509968
Crivit Dámska obojstranná cyklistická bunda 478427
Crivit Pánska obojstranná cyklistická bunda 478424
Crivit Dámske bikiny – spodný diel 473544
Crivit Dámske bikiny – vrchný diel 473543
Crivit Dievčenská nepremokavá bunda 509967
Crivit Tvarovacie plavky 476385
Crivit Dámske plavky 473540
Crivit Pánske funkčné nohavice 477030
Crivit Pánska bunda 477065
Parkside Pánska prešívaná vesta 464038
Crivit Dámska bunda 463875
Crivit Pánska bunda 463878
Dámsky pletený pulóver 487251
Dámsky pletený pulóver 513406
Dámsky kardigán 484132
Dámsky pletený pulóver 485062
Dámske pletené šaty 513716

Tovar môžete vrátiť bez bločku

Zákazníci, ktorí si už zakúpili niektorý z uvedených výrobkov, ho môžu vrátiť v predajni aj bez pokladničného bločku. Lidl pri reklamácii sľubuje vrátenie kúpnej ceny.

„V prípade, že by zákazníci na základe vyššie uvedených skutočností tovar chceli vrátiť, môžu tak urobiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. Kúpna cena bude zákazníkom vrátená, a to aj bez predloženia dokladu o kúpe.“

Lidl upozorňuje aj na výrobok pre deti

Obchodný reťazec Lidl v marci informoval o ďalšom nevyhovujúcom výrobku. Ide o drevenú hračku v tvare zvieratka na šnúrke. Tá podľa výrobcu predstavuje potenciálne riziko pre deti.

Výrobca hračky Delta – Sport Handelskontor GmbH informoval, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré sa môžu ľahko oddeliť. Konkrétne má ísť o niektoré časti pripevnené k ťažnému lanu.

