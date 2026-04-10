Obchodný reťazec Lidl informuje o viacerých výrobkoch, ktoré nemajú platné certifikáty environmentálnych štandardov.
Ako reťazec uviedol na svojom webe, upozornenie sa týka výrobkov značiek Crivit, Esmara a Parkside. Zistili pri nich nesúlad v certifikátoch GRS (Global Recycled Standard), RWS (Responsible Wool Standard) alebo RCS (Recycled Claim Standard).
Výrobkom chýbajú certifikáty
Podľa oznámenia spoločností Juritex Import - Export GmbH a Suprema Strick- und Wirkwarenfabrik Moniek Cukierman GmbH problémom nie je kvalita výrobkov. Upozorňujú však na chýbajúce certifikáty, ktoré vyžadujú poskytovatelia štandardov.
Certifikáty pre viaceré výrobky sú podľa Lidlu z tohto dôvodu považované za neplatné. Ide najmä o bundy, plavky a športové oblečenie:
Zoznam dotknutých produktov
|Značka
|Názov produktu
|Produktové číslo IAN (na štítku vzadu)
|Crivit
|Pánska funkčná bunda
|479978
|Crivit
|Dámska funkčná bunda
|479982
|Esmara
|Dámsky trenčkot
|478740
|Crivit
|Pánska nepremokavá bunda
|509965
|Crivit
|Dámska nepremokavá bunda
|509964
|Crivit
|Chlapčenská nepremokavá bunda
|509968
|Crivit
|Dámska obojstranná cyklistická bunda
|478427
|Crivit
|Pánska obojstranná cyklistická bunda
|478424
|Crivit
|Dámske bikiny – spodný diel
|473544
|Crivit
|Dámske bikiny – vrchný diel
|473543
|Crivit
|Dievčenská nepremokavá bunda
|509967
|Crivit
|Tvarovacie plavky
|476385
|Crivit
|Dámske plavky
|473540
|Crivit
|Pánske funkčné nohavice
|477030
|Crivit
|Pánska bunda
|477065
|Parkside
|Pánska prešívaná vesta
|464038
|Crivit
|Dámska bunda
|463875
|Crivit
|Pánska bunda
|463878
|Dámsky pletený pulóver
|487251
|Dámsky pletený pulóver
|513406
|Dámsky kardigán
|484132
|Dámsky pletený pulóver
|485062
|Dámske pletené šaty
|513716
Tovar môžete vrátiť bez bločku
Zákazníci, ktorí si už zakúpili niektorý z uvedených výrobkov, ho môžu vrátiť v predajni aj bez pokladničného bločku. Lidl pri reklamácii sľubuje vrátenie kúpnej ceny.
„V prípade, že by zákazníci na základe vyššie uvedených skutočností tovar chceli vrátiť, môžu tak urobiť v ktorejkoľvek predajni Lidl. Kúpna cena bude zákazníkom vrátená, a to aj bez predloženia dokladu o kúpe.“
Lidl upozorňuje aj na výrobok pre deti
Obchodný reťazec Lidl v marci informoval o ďalšom nevyhovujúcom výrobku. Ide o drevenú hračku v tvare zvieratka na šnúrke. Tá podľa výrobcu predstavuje potenciálne riziko pre deti.
Výrobca hračky Delta – Sport Handelskontor GmbH informoval, že výrobok obsahuje malé časti, ktoré sa môžu ľahko oddeliť. Konkrétne má ísť o niektoré časti pripevnené k ťažnému lanu.