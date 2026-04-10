Iba pätina Maďarov sa domnieva, že sa ich život v porovnaní so začiatkom uplynulého štvorročného volebného cyklu zlepšil. Vyplýva to z prieskumu inštitútu 21 Kutatóközpont, ktorý si objednal server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Svoje životné podmienky v sledovanom období označilo 20 percent respondentov za lepšie, 39 percent za horšie a 36 percent Maďarov ich považuje za nezmenené.
Ani medzi voličmi vládnej strany Fidesz však nie je absolútna väčšina tých, ktorí majú pocit, že žijú lepšie než pred štyrmi rokmi, cituje server.
Na otázku, ktorá strana by im priniesla zlepšenie ich hmotnej situácie, 38 percent Maďarov označilo opozičnú Tiszu, 30 percent Fidesz a 31 percent opýtaných nedokázalo na túto otázku odpovedať.