Polícia v Banskej Bystrici pátra po dlhodobo hľadanom 35-ročnom Tomášovi A., na ktorého ešte v roku 2022 vydali európsky zatýkací rozkaz pre zločin ublíženia na zdraví.
Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia, ktorá sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc a spoluprácu.
35-ročný Tomáš sa dlhodobo skrýva pred políciou; Foto: facebook.com/KRPZBB
Zločinec sa skrýva pred políciou
„Menovaný si je vedomý, že ho čaká nástup do výkonu trestu a skrýva sa na neznámom mieste, pravdepodobne v Českej republike. Ak má niekto akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť k jeho vypátraniu, nech nás kontaktuje na známom čísle 158,“ uviedla polícia.