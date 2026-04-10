Ceny pohonných látok by sa mali budúci týždeň stabilizovať v nadväznosti na dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom.
Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB. Pokles cien ropy o viac ako 14 % sa podľa neho do cien na čerpacích staniciach potenciálne premietne postupne počas týždňov až mesiacov.
„Kľúčovou neistotou zostáva trvanlivosť prímeria. Akákoľvek eskalácia konfliktu alebo komplikácie pri obnove plavby Hormuzským prielivom môžu tento trend rýchlo zvrátiť. Pri vydržaní prímeria očakávame postupný pokles cien, pri jeho zrušení, naopak, návrat rastového tlaku,“ priblížil Greguš. Dodal, že energetické trhy tak zostávajú v režime zvýšenej volatility, kde každý diplomatický signál môže ceny výrazne pohnúť v oboch smeroch.
Aj podľa Patrika Kindla, ekonóma Finaxu, oznámenie o dvojtýždňovom prímerí medzi USA a Iránom prinieslo okamžitú reakciu na ropných trhoch. Ceny ropy prudko klesli, no aj napriek tomu ostáva ďalší vývoj neistý pre pretrvávajúce riziká v dodávkach na európsky trh.
„Na Slovensku možno v najbližších dňoch očakávať najskôr zastavenie rastu cien a následne ich postupný pokles. Ten však bude brzdený pretrvávajúcim výpadkom dodávok cez ropovod Družba. Tento stav núti rafinérie na Slovensku a v Maďarsku využívať drahšie alternatívne prepravné trasy, čo bude udržiavať ceny pohonných látok, najmä nafty, na vyšších úrovniach než v krajinách s priamym prístupom k moru,“ zdôraznil Kindl.
Ďalší vývoj bude podľa Malcom Finance primárne ovplyvnený cenami ropy a vládnou politikou rozdelenia cien pohonných látok pre domácich a zahraničných kupujúcich. „Globálny benchmark Brent klesol približne o 13 % na asi 95 USD za barel, WTI na približne 96 USD, no napriek tomu zostávajú ceny výrazne vyššie než pred vypuknutím konfliktu na konci februára,“ dodal Jaroslav Ton, riaditeľ spoločnosti Malcom Finance.