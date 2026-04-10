Palubný personál nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa začal v piatok o 00.01 h SELČ štrajk. Potvrdila to hovorkyňa odborového zväzu UFO. Do 22.00 h má štrajkovať približne 20.000 letušiek a stevardov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ide o tretí veľký štrajk v tomto roku v najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti po dvoch štrajkoch pilotov. Lufthansa vopred zrušila stovky letov. Vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý je najväčším uzlom spoločnosti, bolo podľa letiskových poriadkov zrušených približne 75 % zo zhruba 350 plánovaných odletov Lufthansy. Podobne boli ovplyvnené aj pristátia. Štrajk sa dotýka aj letísk Mníchov, Lipsko/Halle, Berlín či Stuttgart.
Lufthansa odporučila cestujúcim, aby si pred cestou overili stav svojich letov a uviedla, že letenky je možné vymeniť na neskoršie lety alebo žiadať o vrátenie peňazí. V prípade meškania dlhšieho ako tri hodiny majú cestujúci nárok na kompenzáciu.
Odborový zväz UFO označuje za príčinu sporu patovú situáciu vo vyjednávaniach o rámcovej kolektívnej zmluve v koncerne Lufthansa a neochotu zamestnávateľa rokovať o sociálnych programoch v spoločnosti CityLine. Podľa vedenia koncernu má táto regionálna dcérska spoločnosť na budúci rok ukončiť prevádzku. Nahradiť by ju mal nový prepravca s podobným názvom Lufthansa City Airline. Odbory tvrdia, že v dôsledku plánovaných zmien je ohrozených približne 800 pracovných miest.