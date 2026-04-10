Mlynári vyzývajú vládu, aby aktívne pristúpila k odviazaniu cien energií od cien plynu. Paradoxom je, že Slovensko ako čistý exportér elektrickej energie má jedny z najvyšších cien elektriny na svete.
Významne to poškodzuje konkurencieschopnosť domácich výrobcov. Na úrovni Európskej únie (EÚ) by malo Slovensko tlačiť na zrušenie tohto systému, pretože nereflektuje skutočné náklady výrobcov energie a špekulatívne predražuje elektrinu. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM).
„Mlynári, ako výrobcovia strategickej komodity a významní spracovatelia domácej poľnohospodárskej produkcie vyzývajú štát, aby začal aktívne a verejne vystupovať proti naviazaniu cien elektrickej energie na cenu plynu. Táto politika EÚ významne znevýhodňuje a poškodzuje slovenských aj európskych výrobcov. Výrobcom elektriny sa nijako nezvýšili náklady na výrobu, ale keďže ceny plynu pre nezmyselnú americko-izraelskú vojnu s Iránom skokovo vzrástli, premietli sa umelo do cien elektriny. To vytvára čisté a neodôvodnené zisky len u výrobcov elektrickej energie, ktoré musia zaplatiť odberatelia,“ zdôraznil Lapšanský.
Mlynári podľa neho pritom upozorňujú, že ceny elektrickej energie sa po cene pšenice podieľajú najvýznamnejšie na produkcii múky. Pšeničná múka patrí medzi najdôležitejšie základné suroviny potravinárstva v Európe.
Poznamenal, že takzvaný princíp „merit order“ alebo poradie podľa nákladov je súčasťou systému stanovovania cien elektrickej energie v EÚ. Dopyt po elektrine sa pokrýva postupne od najlacnejších - obnoviteľných zdrojov energie a jadra až po najdrahšie, ktorým je plyn v plynových elektrárňach. Práve posledná potrebná elektráreň - plynová, tak určuje cenu elektriny pre celý trh.
„Slovensko je jednou z krajín s najzelenšou výrobou elektrickej energie v celej Európskej únii. Napriek tomu slovenskí mlynári, ale aj potravinári platia za elektrinu viac ako Nemci, Francúzi, Česi či Švédi. Zároveň rastúca geopolitická neistota a riziká súvisiace s plynom a ropou vytvárajú neustále špekulatívne výkyvy a rasty cien. Úlohou štátu má byť vytvárať čo najlepšie podmienky a podporovať konkurencieschopnosť domácich výrobcov. Slovensko má v EÚ hlas a preto žiadame, aby sa ceny elektriny odstrihli od cien plynu. Na tomto systéme totiž zarábajú len výrobcovia energií a všetci ostatní vrátane producentov potravín a spotrebiteľov to musia platiť,“ dodal Lapšanský.
SSM združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má šesť členov vo viacerých regiónoch Slovenska. Zamestnáva takmer 500 pracovníkov.