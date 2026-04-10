Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý kriminalizuje „popieranie alebo schvaľovanie genocídy sovietskeho ľudu nacistami počas Veľkej vlasteneckej vojny a urážku pamiatky obetí tejto genocídy“. Podľa agentúry DPA o tom Kremeľ informoval vo štvrtok.
Popieranie genocídy sovietskeho ľudu a urážka pamiatky jej obetí sa bude trestať pokutou až do výšky troch miliónov rubľov (približne 33.000 eur) alebo odňatím slobody až na tri roky.
Schvaľovanie genocídy sovietskeho ľudu, ako aj ničenie alebo znesvätenie hrobov a pamätníkov - vrátane tých v zahraničí -, venovaných jej obetiam, môže mať za následok pokutu až do výšky piatich miliónov rubľov (približne 55.000 eur) alebo trest odňatia slobody až na päť rokov. V praxi síce Rusko môže viesť trestné stíhanie podozrivej osoby v jej neprítomnosti, ale zákon je mimo územia krajiny vymáhateľný skôr symbolicky.
Na Ukrajine, v pobaltských štátoch a inde vo východnej Európe boli mnohé takéto pamätníky v posledných rokoch demontované, keďže Červená armáda je tam často vnímaná nielen ako oslobodzujúca, ale aj ako okupačná sila, uviedla DPA.
Moskva sa v posledných rokoch často ohradzuje voči pokusom „zľahčovať“ utrpenie sovietskych občanov počas druhej svetovej vojny a úlohu Sovietskeho zväzu pri porážke nacistického Nemecka.
Historici a súdy sa vo všeobecnosti zhodujú, že nemecká okupácia Sovietskeho zväzu v rokoch 1941 až 1944 zahŕňala aj vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Pri samotnom takmer 900-dňovom obliehaní Leningradu – dnešného Petrohradu – podľa odhadov prišlo o život približne 1,1 milióna ľudí.
V historickej a právnej vede sa však pojem genocída zvyčajne vzťahuje na konkrétne prvky nacistickej politiky, najmä na systematické vraždenie Židov, Sintov a Rómov.
Nová ruská klasifikácia by mohla vytvoriť riziká pre výskumníkov, novinárov a ďalších ľudí, ktorí sa nebudú držať oficiálnej línie, doplnila DPA.
Zmeny v ruskom trestnom zákonníku sa zavádzajú na podnet predsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexandra Bastrykina, ktorý je považovaný za hlavného lobistu v tejto otázke.