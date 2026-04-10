Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na svojej sociálnej sieti Truth pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Maďarsku opätovne podporil premiéra Viktora Orbána a Maďarov vyzval, aby mu dali svoj hlas.
Výzva na voľbu a pochvala silného lídra
„Choďte a hlasujte za Viktora Orbána. Je to skutočný priateľ, bojovník a víťaz a má moju plnú a bezvýhradnú podporu pri znovuzvolení za maďarského premiéra,“ vyzval maďarských občanov americký prezident.
Donald Trump Orbána označil za silného lídra, ktorý dosahuje výsledky a miluje svoju krajinu. Ocenil jeho kroky v boji proti ilegálnej migrácii, ako aj za posilňovanie maďarskej ekonomiky a zdôraznil, že vzťahy medzi USA a Maďarskom za ich vlády dosiahli novú úroveň.
Návšteva viceprezidenta Vancea a kritika Bruselu
Americký prezident už Orbána počas prebiehajúcej volebnej kampane podporil niekoľkokrát. Maďarsko tento týždeň navštívil aj viceprezident USA J. D. Vance. Vo svojich verejných vyjadreniach:
- Ocenil Maďarsko pod vedením Orbána ako bezpečnú krajinu so silnou ekonomikou a ochranou rodín.
- Vyzdvihol maďarskú energetickú bezpečnosť a schopnosť chrániť vlastné hranice, čo považuje za dôkaz skutočnej suverenity.
- Kritizoval „bruselských byrokratov“ za vysoké ceny energií a migráciu s tým, že USA už nebudú Maďarsku nič diktovať.
Opozícia ho pre tieto vyjadrenia obvinila z pokusu vmiešavať sa do volieb.
Viktor Orbán, ktorý je pri moci už 16 rokov, čelí v nedeľných voľbách silnej výzve zo strany predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorá podľa prieskumov vedie.