Prvá dáma USA Melania Trumpová vo štvrtok v nečakanom vyhlásení poprela, že by niekedy mala väzby na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Odmieta klamstvá a zlomyseľné pokusy o očiernenie
„Klamstvá, ktoré ma spájajú s hanebným Jeffreym Epsteinom, sa musia dnes skončiť. Tí, ktorí o mne klamú, nemajú etické štandardy, pokoru a úctu. Nenamietam proti ich ignorancii, ale skôr odmietam ich zlomyseľné pokusy o očiernenie mojej reputácie,“ vyhlásila prvá dáma.
Svetové agentúry uvádzajú, že slová Melanie Trumpovej prišli z ničoho nič a nie je jasné, prečo sa rozhodla ohľadom škandálu prehovoriť. Prvá dáma nie je obviňovaná zo žiadneho protiprávneho konania v súvislosti s Jeffreym Epsteinom alebo jeho odsúdenou partnerkou Ghislaine Maxwellovou.
Prekvapený Donald Trump a výzva Kongresu
V krátkom telefonáte s reportérom televízie MS NOW prezident Donald Trump uviedol, že o vyhlásení svojej manželky ohľadom Epsteina vopred nevedel a zdôraznil, že prvá dáma sa s ním nepoznala. Jej výroky podľa nemenovaného predstaviteľa prekvapili aj personál Bieleho domu.
„Falošné obrázky a vyhlásenia o Epsteinovi a mne sa šíria sociálnymi sieťami už roky. Buďte opatrní, čomu veríte. Tieto obrázky a príbehy sú úplne nepravdivé,“ uviedla. „Nikdy som nemala žiadne vedomosti o Epsteinovom zneužívaní svojich obetí. Nikdy som sa do toho nijako nezapojila. Nebola som účastníkom. Nikdy som nebola v Epsteinovom lietadle a nikdy som nenavštívila jeho súkromný ostrov,“ tvrdí prvá dáma USA.
Jeffreyho Epsteina našli mŕtveho 10. augusta 2019 v jeho cele v newyorskej väznici, kde čakal na súdny proces pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s maloletými. Súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.
Trumpová tiež vyzvala americký Kongres, aby zorganizoval verejné vypočutie zamerané na preživších Epsteinových zločinov. „Každá jedna žena by mala mať svoj deň na to, aby verejne povedala svoj príbeh, ak si to želá. Vtedy, a len vtedy, budeme poznať pravdu,“ dodala.