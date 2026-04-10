Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok večer vyhlásil prímerie vo vojne na Ukrajine počas pravoslávnej Veľkej noci. Začať by sa malo 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a skončiť o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Kremeľ očakáva, že Kyjev bude s prímerím súhlasiť, píše TASR podľa správ agentúr AFP, RIA Novosti a TASS.
Oficiálne vyhlásenie Kremľa
„Rozhodnutím najvyššieho veliteľa ozbrojených síl V. V. Putina sa v súvislosti s blížiacim sa pravoslávnym sviatkom Veľkej noci (Zmŕtvychvstanie Krista) vyhlasuje prímerie od 16.00 h 11. apríla do konca dňa 12. apríla 2026,“ oznámil Kremeľ.
Pokyn armáde a očakávania od Kyjeva
Putin podľa agentúry RIA Novosti nariadil ministrovi obrany Andrejovi Belousovovi a náčelníkovi generálneho štábu Valerijovi Gerasimovovi, aby počas veľkonočných sviatkov zastavili vojenské operácie.
Rusko predpokladá, že ukrajinská strana bude nasledovať jeho príklad, jednotky však majú zostať pripravené zabrániť možným provokáciám zo strany nepriateľa.