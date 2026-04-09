Český prezident Petr Pavel neočakáva, že by Spojené štáty opustili Severoatlantickú alianciu, aj keď túto možnosť americký prezident Donald Trump naznačil. Podľa Pavla si je aj on vedomý výhod, ktoré má existencia NATO pre Spojené štáty. Povedal to vo štvrtok na tlačovej konferencii s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom na Pražskom hrade. V súvislosti s Trumpovou kritikou členov NATO, že Spojeným štátom vo vojne s Iránom nepomohli, zopakoval, že úlohou NATO je brániť teritórium členských štátov, a nie účasť vo vojnách mimo tohto územia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Význam Aliancie a americký Kongres
„Som presvedčený o tom, že (Severoatlantická aliancia) má svoj význam a váhu aj pre Spojené štáty a aj z toho dôvodu neočakávam, že by Spojené štáty NATO opustili. Nielen preto, že aj Trump si je určite vedomý všetkých výhod existencie NATO pre USA, ale aj preto, že je to záležitosť nielen prezidenta, ale aj Kongresu USA,“ povedal Petr Pavel.
Posilnenie európskeho piliera NATO
Pokiaľ ide o ďalší vývoj Aliancie, podľa českého prezidenta by mal pokračovať v nastavenom smere. To podľa neho znamená:
- Výrazné zvýšenie podielu európskych štátov a Kanady na celkovej vojenskej efektivite.
- Posilnenie európskeho piliera vrátane možnej väčšej inštitucionalizácie.
- Schopnosť európskej časti NATO fungovať s obmedzenou alebo úplne bez americkej prítomnosti, ak by sa tak Spojené štáty rozhodli.
Defenzívny charakter a reakcia na kritiku
Čo sa týka Trumpovej kritiky ostatných krajín NATO ohľadom vojny na Blízkom východe, podľa Pavla je to skôr záležitosť vzájomnej komunikácie. „NATO je predovšetkým obrannou alianciou, ktorá má brániť teritórium členských štátov, a nie sa zúčastňovať na vojenských operáciách mimo týchto štátov,“ podotkol.
Trump spojencom nedávno pohrozil odchodom Spojených štátov z NATO, pričom o tejto možnosti chcel podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavittovej hovoriť aj na stredajšej schôdzke s generálnym tajomníkom Aliancie Markom Ruttem. K výsledkom rokovania sa Biely dom oficiálne nevyjadril, Trump len na sociálnej sieti zopakoval kritiku členov NATO. Rutte v rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že Trump je z NATO sklamaný. Šéf Aliancie však zdôraznil, že väčšina jej európskych členov bola podľa neho Spojeným štátom počas vojny proti Iránu nápomocná.