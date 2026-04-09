Ceny referenčnej európskej ropy Brent by mohli počas tohto roka zostať v priemere nad úrovňou 100 USD (85,58 eura) za barel (159 litrov), ak zostane Hormuzský prieliv uzavretý ešte ďalší mesiac. Vyplýva to z analýzy investičnej banky Goldman Sachs, ktorá upozorňuje na pretrvávajúce geopolitické riziká a obmedzené dodávky.
Krehké prímerie a dôležitosť prielivu
Podľa analytikov vedených Daanom Struyvenom je situácia „naďalej nestabilná“, hoci medzi USA a Iránom platí dvojtýždňové prímerie. Struyven pripomenul aj vyjadrenia amerického viceprezidenta J. D. Vancea, podľa ktorého je dohoda krehká a môže sa rýchlo zrútiť. „Riziká pre náš cenový výhľad naďalej smerujú jednoznačne nahor,“ uviedli analytici Goldman Sachs.
Hormuzský prieliv je kľúčovou tranzitnou trasou pre približne pätinu globálnych dodávok ropy. Jeho dlhšie uzavretie by podľa analytikov mohlo viesť k ďalšiemu zníženiu ponuky na trhu, keďže alternatívne trasy sú obmedzené.
Scenáre vývoja: Od 80 až po 120 dolárov
Investičná banka vo svojej analýze načrtla možné varianty vývoja situácie:
- Základný scenár: Predpokladá, že preprava cez Hormuzský prieliv sa začne obnovovať počas nadchádzajúceho víkendu. Následne by sa vývoz z Perzského zálivu mal v priebehu mesiaca vrátiť na úrovne spred konfliktu. V takom prípade banka očakáva cenu Brentu v 3. štvrťroku okolo 82 USD za barel a vo 4. kvartáli okolo 80 USD.
- Nepriaznivý scenár: Ak sa opätovné otvorenie prielivu odloží o jeden mesiac, Goldman Sachs predpokladá, že Brent sa bude aj v druhej polovici roka v priemere obchodovať nad 100 USD za barel.
Ďalší variant, založený na dlhšom uzavretí prielivu a strate časti regionálnej produkcie, prognózuje ešte vyššie ceny. Podľa tohto scenára by cena Brentu v 3. kvartáli mohla dosiahnuť v priemere 120 USD za barel a vo 4. štvrťroku približne 115 USD. (1 EUR = 1,1685 USD)