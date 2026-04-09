Lekárske odborové združenie (LOZ) privítalo spustenie auditov v piatich štátnych nemocniciach, ktoré dnes predstavilo Ministerstvo zdravotníctva na konferencii Zdravé nemocnice, silné Slovensko. Zároveň však upozornilo, že prezentované zistenia nezodpovedajú tomu, na čom sa odbory s vládou dohodli počas výpovedí lekárov.
Chýbajúce dáta a požiadavka na súkromné nemocnice
Podľa predsedu LOZ Petra Visolajského audity mali zahŕňať aj hĺbkovú personálnu analýzu, teda počty sestier, lekárov a ostatného personálu vrátane skrátených úväzkov, a to až na úrovni jednotlivých oddelení. Tieto údaje v dnešnej prezentácii chýbali.
Odbory zároveň trvajú na tom, aby sa audity rozšírili aj na súkromné nemocnice, keďže tie rovnako hospodária s verejnými zdrojmi. LOZ tiež odporúča verejnosti porovnať zverejnené audity s takzvaným „uniknutým auditom“, ktorý zverejnila poslankyňa Cigániková.
Nesplnené sľuby a zmluvy s poisťovňami
Združenie opätovne pripomenulo ďalšie kľúčové požiadavky a nesplnené sľuby ministra Šaška:
- Zavedenie centrálneho nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok pre štátne nemocnice. Podľa ministerstva financií by toto opatrenie mohlo ušetriť približne 30 miliónov eur ročne. Minister ho pritom avizoval ešte minulý rok.
- Zavedenie štandardizovaných zmlúv medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, cez ktoré dnes prúdi 3,5 miliardy eur. Ministerstvo prisľúbilo predložiť konkrétny návrh do konca apríla, hoci pôvodný termín bol september 2025.
Odmietanie transformácie nemocníc
LOZ zároveň zopakovalo odmietavý postoj k transformácii štátnych nemocníc na akciové či obchodné spoločnosti, ktorú považuje za cestu k skrytej privatizácii. Odbory v tejto súvislosti ocenili vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho a predsedu parlamentu Richarda Rašiho, podľa ktorých zmena právnej formy nemocníc ich finančné problémy nevyrieši.