Český minister zahraničných vecí Petr Macinka trvá na tom, že prezident ČR Petr Pavel nemôže ísť na júlový summit NATO do Ankary. Zdôvodnil to tým, že Pavel nesúhlasí s politikou vlády Andreja Babiša a kritizuje ju v zahraničí. Podotkol tiež, že by nebolo dobré dostať sa do situácie, keď by napríklad Pavel nepodal ruku americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Macinka to uviedol vo štvrtok pre Českú televíziu. Pavel na tlačovej konferencii podotkol, že debata o bezpečnosti je v záujme nielen vlády, ale aj prezidenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Macinka sa obáva ignorovania Trumpa
Podľa šéfa českej diplomacie je povinnosťou prezidenta politiku vlády obhajovať. Okrem toho mu vyčítal kritiku Donalda Trumpa. „On aj jeho okolie sa dlhodobo netaja nepriateľským postojom voči americkému prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve. Americká strana si je nepochybne prostorekých výrokov Petra Pavla dobre vedomá, preto nie je rozumné vystavovať seba ani našich partnerov do trápnej situácie, v ktorej napríklad český prezident odmietne tomu americkému podať ruku, ako ostatne už v minulosti verejne avizoval,“ uviedol Petr Macinka.
Pavel trvá na zhode v zahraničnej politike
Petr Pavel na štvrtkovej tlačovej konferencii s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom na otázky novinárov k tejto téme reagoval, že ak ide o presadzovanie českých národných záujmov, medzi prezidentom a vládou nevidí zásadný rozdiel. „ČR je súčasťou NATO a EÚ a naším záujmom je, aby sme v oboch inštitúciách boli dôveryhodnými spojencami a partnermi, ktorí si zaslúžia podporu ostatných. Som presvedčený o tom, že ak ide o Severoatlantickú alianciu, v tom zásadnom prístupe sa nelíšime,“ podotkol.
Uznal, že zástupcovia vlády budú zrejme schopní detailnejšie vysvetliť svoj prístup k napĺňaniu záväzkov, ale ak ide o celkovú neformálnu debatu o európskej a euroatlantickej bezpečnosti, o tú sa zaujíma nielen vláda, ale aj prezident ako hlava štátu a vrchný veliteľ ozbrojených síl.
List Babišovi: Do Ankary chce ísť Pavel
Pavel v stredu napísal Andrejovi Babišovi list, v ktorom uviedol, že na júlový summit NATO do Ankary chce ísť na čele českej delegácie. Argumentoval tým, že podľa ústavy je jeho úlohou zastupovať krajinu navonok. Babišovi navrhol, aby do Ankary išiel s ním. Podľa Pavla by o spore mali hovoriť, keď sa Babiš vráti z dovolenky a on zo zahraničnej cesty v Južnej Amerike v druhej polovici apríla.