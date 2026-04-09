Prezident Peter Pellegrini dnes podpísal strategický plán Ozbrojených síl SR s názvom Plán Štefánik a oznámil ďalšie kroky smerujúce k modernizácii bezpečnostnej legislatívy. Stalo sa tak po rokovaní okrúhleho stola v Prezidentskom paláci, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia koalície aj opozície.
Hlava štátu označila rokovanie za úspešné a avizovala, že v podobných iniciatívach chce pokračovať aj pri ďalších témach. Podľa Pellegriniho diskusia priniesla konkrétny scenár, ako v téme bezpečnosti ďalej postupovať.
Legislatíva nepozná stav medzi mierom a vojnou
Prezident upozornil, že Plán Štefánik odhalil zásadné nedostatky v platnej legislatíve, ktorá podľa neho nereflektuje súčasné bezpečnostné hrozby. Pripomenul, že náčelník Generálneho štábu SR už roky žiada, aby ozbrojené sily mohli nasadiť svoje prostriedky aj v situáciách, keď krajina nie je vo vojnovom stave. Slovenská legislatíva totiž v súčasnosti rozlišuje len medzi stavom mieru a stavom vojny, čo považuje za nedostatočné.
Pellegrini uviedol, že práve preto pred mesiacom otvoril tému zmeny legislatívy.
Simulované cvičenie preverí medzery v zákonoch
V najbližšom období sa podľa prezidenta uskutoční na pôde Generálneho štábu simulované cvičenie zamerané na rôzne scenáre ohrozenia – od narušenia vzdušného priestoru po nelegálne prekročenie hraníc ozbrojenými skupinami. Cieľom je porovnať možnosti reakcie štátu podľa súčasných zákonov. Pellegrini pritom nevylúčil ani neskoršie reálne cvičenie, ktoré by preverilo pripravenosť bezpečnostných zložiek a rozhodovacie procesy.
Prezident zároveň zdôraznil, že súčasťou pripravovaných zmien musí byť jasné určenie kompetencií a zodpovednosti pri rozhodovaní v armáde.
Zákon má byť nadstranícky
Po vyhodnotení cvičenia sa odborná diskusia presunie do parlamentných výborov, ktoré pripravia legislatívny návrh za účasti koalície aj opozície. Prezident zdôraznil, že výsledkom nemá byť vládny ani opozičný návrh, ale spoločný návrh výborov, pod ktorý sa podpíšu poslanci naprieč politickým spektrom. Cieľom je podľa neho prijať zákon, ktorý sa nebude meniť po každých voľbách.
Pellegrini zároveň odmietol obavy, že by legislatívne zmeny mohla vláda zneužiť na obmedzovanie ľudských práv. Vyzdvihol ozbrojené sily ako jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií v krajine, ktorá nepodlieha politickým vplyvom a má jedinú úlohu – obraňovať vlasť a jej občanov.
Na záver ocenil, že napriek rozdielnym politickým názorom na zahraničnú politiku sa všetci účastníci rokovania zhodli na tom, že bezpečnosť je prioritou.