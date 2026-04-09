Po štvrtkovej rannej dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/18 pred križovatkou s odbočkou na obec Liptovské Sliače v okrese Ružomberok, podľahol zraneniam po prevoze do nemocnice 47-ročný spolujazdec. Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Priebeh tragickej zrážky
„Vodič osobného vozidla značky Volkswagen (VW) Golf, jazdiaci v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš, z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde ľavou časťou vozidla narazil do ľavej zadnej časti osobného vozidla značky Kia Niro. Následne vozidlo VW Golf pokračovalo v jazde v protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s vozidlom Audi Q7,“ uviedla hovorkyňa.
Zásah vrtuľníkov a transport do nemocníc
Vo vozidle VW Golf sa viezli štyri osoby, ktoré utrpeli zranenia vyžadujúce prevoz do nemocnice. 47-ročný spolujazdec zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. „Operátori tiesňovej linky 155 vyslali k vážnej dopravnej nehode tri pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky,“ spresnila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová s tým, že zranené osoby po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocníc v Banskej Bystrici, Ružomberku a Martine.
Vyšetrovanie a dychové skúšky
Vodič a spolujazdec z vozidla Kia Niro vyviazli bez zranení a dychová skúška u vodiča bola s negatívnym výsledkom. U vodičov vozidiel VW Golf a Audi Q7 sa bude prípadné požitie alkoholu zisťovať z krvi. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila Kocková.