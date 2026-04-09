Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zrušila plánované rotácie letov z Bratislavy do Milána a Neapola a späť. Dôvodom piatkového (10. apríla) zrušenia spojov je štrajk letových dispečerov v Taliansku. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.
Informovanie o zrušených letoch
„Cestujúcich o tejto skutočnosti informoval samotný letecký dopravca e-mailom s informáciou o ďalšom postupe,“ doplnila Veronika Demovičová. Samotný Ryanair o zrušení piatkových letov informoval aj vo vyhlásení na svojom webe.
„Z dôvodu štrajku riadenia letovej prevádzky v Taliansku sme boli nútení zrušiť alebo zmeniť cestovný poriadok mnohých letov do a z Talianska na piatok 10. apríla. Postihnutí cestujúci boli informovaní e-mailom o dostupných možnostiach,“ uviedol írsky dopravca.
Odporúčanie skontrolovať aplikáciu
Letecká spoločnosť zároveň požiadala všetkých cestujúcich smerujúcich do a z Talianska v piatok 10. apríla, aby si skontrolovali mobilnú aplikáciu Ryanair, kde nájdu najnovšie informácie.