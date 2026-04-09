Jadrová elektráreň, ktorú vyvíjajú ruskí vedci, by mala na Mesiaci začať pracovať do roku 2036, oznámil vo štvrtok v Moskve na Ruskom vesmírnom fóre Alexander Blagov, viceprezident Národného výskumného centra Kurčatovov inštitút.
Tri etapy ruského lunárneho programu
„Do roku 2036 musíme spolu s Roskosmosom, hlavným objednávateľom tejto práce, vyvinúť lunárny program – program dopravenia a umiestnenia na Mesiaci, ako aj uvedenia do činnosti. Čiže v roku 2036 by malo byť takéto zariadenie na Mesiaci v prevádzke,“ povedal Alexander Blagov.
Podľa Pavla Kazmerčuka, hlavného konštruktéra lunárneho programu v štátnej firme NPO Lavočkina vyrábajúcej kozmickú techniku, projekt pozostáva z troch etáp:
- V prvej má raketa Angara-A5M dopraviť na Mesiac servisný lunochod a špeciálne zariadenie.
- Nasledovať ich bude ďalší servisný lunochod spolu s nabíjacou a distribučnou stanicou.
- Počas tretej etapy sa má na povrch Mesiaca dopraviť samotná jadrová elektráreň.
Energia pre vozidlá aj výskumnú stanicu
Roskosmos poukazuje na to, že lunárna elektráreň by mala v rámci jednotlivých misií zabezpečovať energiu pre lunárne vozidlá a observatórium, pričom zásobovať energiou by mala tiež Medzinárodnú lunárnu výskumnú stanicu (ILRS), ktorá je spoločným rusko-čínskym projektom.
V auguste 2023 sa skončila neúspechom bezpilotná misia Luna-25, ktorá sa pri pokuse o pristátie zrútila na povrch Mesiaca. Rusko preto len nedávno posunulo štart svojich ďalších lunárnych misií.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pred niekoľkými dňami – 2. apríla – odštartoval k Mesiacu misiu Artemis 2 s ľudskou posádkou. Štyrom astronautom sa počas nej podarilo obletieť Mesiac a dostať sa tak ďaleko ako nikomu pred nimi. Traja Američania a jeden Kanaďan by sa mali vrátiť na Zem koncom tohto týždňa v noci z piatka na sobotu SELČ.