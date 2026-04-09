Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) navštívi v budúcich dňoch Vietnam na pozvanie nového premiéra Le Minh Hunga. Oznámilo to na sociálnych sieťach vietnamské ministerstvo zahraničných vecí.
Termín oficiálnej návštevy
„Na pozvanie premiéra Vietnamskej socialistickej republiky Le Minh Hunga pricestuje premiér Slovenskej republiky Robert Fico na oficiálnu návštevu Vietnamu v dňoch 12. – 14. apríla 2026,“ uviedol vietnamský rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
Kto je nový vietnamský premiér
Bývalého guvernéra vietnamskej centrálnej banky Le Minh Hunga len uplynulý utorok zvolil parlament za premiéra na najbližších päť rokov.