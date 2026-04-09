Exministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi zrušil prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR obvinenie z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.
Stanovisko prokuratúry a výška škody
„Keďže ide o živú vec, viac informácií nebudeme poskytovať,“ uviedla Zuzana Drobová.
Polícia minulý rok v máji obvinila bývalého šéfa envirorezortu z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Dôjsť malo ku škode na štátnom rozpočte v celkovej výške takmer 570 000 eur.
Predchádzajúce zrušenie a opätovné obvinenie
Krajská prokuratúra v Bratislave neskôr obvinenie zrušila z formálno-právnych dôvodov. Prokurátorka zároveň vyšetrovateľovi uložila, aby opätovne vzniesol obvinenie, avšak zákonným spôsobom. Polícia Budaja opätovne obvinila v júni 2025. Exminister vtedy reagoval, že čestne hájil verejný záujem, a preto verí, že sa trestné konanie ukáže ako nedôvodné. Neskôr podal sťažnosť voči svojmu obvineniu.