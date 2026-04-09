Rodina splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška má mať prospech z eurodotácií prostredníctvom projektu pre občianske združenie (OZ) Lavuta, ktoré zastupuje Daškova manželka Oľga. Tvrdí to Hnutie Slovensko i SaS. Splnomocnenec v reakcii pre TASR zdôraznil, že od nástupu do funkcie nepôsobí v žiadnych orgánoch organizácií, ktoré získali prostriedky z verejných zdrojov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré príslušnú dotáciu poskytlo, pre TASR uviedlo, že projekt splnil všetky stanovené podmienky a jeho schválenie odobrili externí odborní hodnotitelia.
Opozičná kritika a sporná dotácia
Predmetom opozičnej kritiky je dotácia z Programu Slovensko a Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce. Hnutie Slovensko v tlačovej správe spresnilo, že občianske združenie, ktoré Daško založil a po nástupe na post splnomocnenca previedol na svoju manželku Oľgu Daškovú, získalo v novembri 2025 nenávratný finančný príspevok.
Kľúčové výhrady opozície voči projektu Šanca na zmenu pre neaktívnych NEET:
- Dotácia dosahuje výšku 749 836 eur.
- Deklarovaným cieľom je zapojiť 170 mladých ľudí, pričom reálne zamestnanie má získať len 17 z nich.
- V prepočte to znamená približne 4 400 eur na jedného účastníka a viac ako 44 000 eur na jedného zamestnaného.
„Zmluvné podmienky navyše umožňujú, aby bol projekt považovaný za úspešný aj pri výrazne nižšom počte reálne zamestnaných osôb. Riziko tak nenesie prijímateľ, ale výlučne štát,“ dodalo opozičné hnutie. K argumentom o prospechárstve sa pridala aj strana SaS. „Ak toto nie je učebnicový príklad korupcie a klientelizmu, tak potom čo to je?“ opýtal sa poslanec Vladimír Ledecký. Oba opozičné subjekty vyzvali vládu, aby splnomocnenca odvolala a preverila podnety.
Obrana splnomocnenca a ministerstva
Alexander Daško v reakcii zdôraznil, že od prevzatia postu splnomocnenca nie je súčasťou orgánov či OZ, ktoré získali prostriedky z verejných zdrojov. Otázky na príslušnú dotáciu odporučil adresovať priamo občianskemu združeniu a rezortu práce. Poukázal pritom aj na uznesenie vlády, ktoré ministerstvám uložilo úlohu zvýšiť kontrolu financovania a činnosti mimovládnych neziskových organizácií.
MPSVR upozornilo, že predmetná výzva bola určená na podporu neaktívnych a nezamestnaných osôb, pričom na jej realizáciu bolo vyčlenených až 30 miliónov eur. „V rámci výzvy bolo podporených približne 70 projektov,“ priblížilo ministerstvo. V prípade projektu OZ Lavuta argumentuje splnením všetkých podmienok stanovených výzvou a príslušnými právnymi predpismi. „Zároveň projekt prešiel transparentným procesom posudzovania a schvaľovania prostredníctvom externých odborných hodnotiteľov,“ dodal rezort práce s tým, že detaily realizácie projektu sú otázkou pre prijímateľa prostriedkov.