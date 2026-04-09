Osobitná cena nafty platná na Slovensku pre vozidlá registrované v zahraničí sa od piatkovej (10. apríla) polnoci zníži na 2,003 eura za liter paliva. Vyplýva to z novelizovanej vyhlášky Ministerstva financií (MF) SR, ktorá bola vo štvrtok zverejnená na portáli slov-lex.sk. Uplynulý týždeň platila regulovaná cena 2,063 eura za liter.
Koniec zákazu exportu a platné obmedzenia
Osobitná cena nafty platí na Slovensku od 23. marca ako súčasť opatrení v stave ropnej núdze, o ktorom rozhodla vláda. Kabinet v stredu (8. apríla) schválil novelu príslušného nariadenia. Aktuálna situácia a opatrenia zahŕňajú:
- Od piatka (10. apríla) sa zo Slovenska bude môcť opäť exportovať motorová nafta.
- Možnosť načerpať naftu do prenosnej nádoby zostáva obmedzená na maximálny objem desať litrov.
- Rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá zostávajú naďalej v platnosti.
Ako sa vypočítava nová cena
Nová osobitná cena nafty sa podľa MF SR vzťahuje výlučne na vozidlá registrované mimo územia Slovenskej republiky. Je určená na základe priemeru cien v Česku, Poľsku a Rakúsku. Údaje o cenách v jednotlivých krajinách zverejňuje Európska komisia (EK) každý týždeň vo štvrtok a výpočet vychádza z týchto štatistických dát. Osobitná cena sa nevzťahuje na takzvanú prémiovú naftu.