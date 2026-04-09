Preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom „Bukóza 3“ realizovala polícia v utorok (7. apríla) v noci v areáli bývalého podniku Bukóza Holding. Na monitorovanie areálu a jeho okolia nasadili aj vrtuľník vybavený termovíziou, ktorý umožnil sledovať pohyb osôb aj v noci. Počas akcie nezaznamenali protiprávne konanie. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Zapojené zložky a výsledok nočnej akcie
Do akcie sa zapojili viaceré bezpečnostné zložky. Súčasťou nasadenia boli:
- 25 policajtov z rôznych zložiek Policajného zboru.
- Služobné psy.
- Traja príslušníci Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.
- Dvaja príslušníci Žandárskeho zboru.
„Počas akcie nebolo v areáli ani v jeho okolí zaznamenané žiadne protiprávne konanie, ani pohyb podozrivých osôb,“ uviedla polícia.
Predchádzajúca razia priniesla desiatky zadržaných
Pri policajnej akcii koncom februára s názvom Bukóza v areáli bývalej celulózky obmedzili policajti pri páchaní majetkovej protiprávnej činnosti osobnú slobodu 30 ľuďom. Do akcie sa zapojilo 80 policajtov, pri monitorovaní priestoru využili aj drony.