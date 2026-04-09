Na ceste R7 za zjazdom Šamorín - sever v smere do Holíc došlo vo štvrtok ráno k dopravnej nehode. Úsek je aktuálne neprejazdný. Nehoda si vyžiadala jedného zraneného. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov požiadala, aby sa úseku vyhli.
Auto na streche a zablokovaná diaľnica
„Vo štvrtok krátko po 6.30 h bola na operačné stredisko prijatá informácia o dopravnej nehode na diaľnici R7 približne na 20,5. kilometri v smere do Holíc, za zjazdom Šamorín - sever. Podľa doterajších informácií došlo k nárazu osobného motorového vozidla, ktoré skončilo prevrátené na streche,“ priblížili policajti.
Zásah záchranárov a obchádzková trasa
Na mieste sa nachádza zranená osoba. Smerujú tam záchranné zložky. Policajti žiadajú vodičov, aby sa úseku vyhli. „Využite obchádzkovú trasu cez zjazd Šamorín - západ na cestu I/63 cez Šamorín a Dunajskú Stredu,“ dodali.