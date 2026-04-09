Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na platforme X oznámil, že v telefonátoch so svojím americkým a iránskym náprotivkom Donaldom Trumpom a Masúdom Pezeškijánom oboch lídrov vyzval, aby do prímeria medzi Washingtonom a Teheránom zahrnuli aj Libanon. Paríž podľa jeho slov stojí v plnej solidarite s Bejrútom.
Výzva na zapojenie Libanonu do prímeria
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj Donald Trump v stredu uviedli, že konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone nebol súčasťou dvojtýždňového prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny uzavreli v noci. Izrael následne v stredu zintenzívnil útoky na Libanon, ktoré si podľa libanonského rezortu zdravotníctva doposiaľ vyžiadali najmenej 182 obetí a 890 zranených.
„Dnes som hovoril s iránskym... ako aj s americkým prezidentom... Obom som povedal, že ich rozhodnutie prijať prímerie bolo tým najlepším možným,“ uviedol Emmanuel Macron.
„Vyjadril som nádej, že prímerie budú naplno dodržiavať všetky bojujúce strany vo všetkých oblastiach konfliktu, vrátane Libanonu. To je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby bolo prímerie vierohodné a trvalé,“ pokračoval.
Komplexné rokovania a rola Francúzska
V príspevku zároveň zdôraznil potrebu komplexných rokovaní s cieľom zaistiť „bezpečnosť pre všetkých na Blízkom východe“.
„Akákoľvek dohoda bude musieť riešiť obavy vyvolané iránskymi jadrovými a balistickými raketovými programami, ako aj regionálnou politikou Iránu a jeho činnosťami brániacimi plavbe cez Hormuzský prieliv,“ vyhlásil Macron.
Francúzsko bude podľa jeho slov „plniť svoju úlohu v úzkej spolupráci so svojimi partnermi“ v regióne. Macron je prvým západným lídrom, ktorý hovoril s iránskym prezidentom od oznámenia prímeria, zdôrazňuje agentúra AFP.
Solidarita s Bejrútom a podpora suverenity
V druhom príspevku na sieti X francúzsky líder potvrdil, že hovoril aj s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a libanonským premiérom Nawáfom Salámom.
„Vyjadril som plnú solidaritu Francúzska v súvislosti s dnešnými bezhlavými útokmi Izraela na Libanon, ktoré si vyžiadali veľmi vysoký počet civilných obetí. Tieto útoky odsudzujeme najsilnejšími možnými výrazmi,“ vyhlásil Macron.
„Znovu som zdôraznil potrebu zachovať územnú celistvosť Libanonu a odhodlanie Francúzska podporovať úsilie libanonských úradov o zachovanie suverenity krajiny a implementáciu plánu na odzbrojenie Hizballáhu,“ uzavrel prezident.