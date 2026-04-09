Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu povedal, že jeho krajina je naďalej pripravená bojovať proti Iránu, ak to bude potrebné, a to aj napriek prímeriu dosiahnutému medzi Spojenými štátmi a Teheránom.
Pripravenosť na boj a kritika opozície
„Stále máme ciele, ktoré sme nesplnili, a my ich dosiahneme – buď dohodou, alebo obnovenými bojmi,“ povedal Benjamin Netanjahu v televíznom vyhlásení. „Sme pripravení kedykoľvek sa vrátiť k boju. Náš prst zostáva na spúšti. Toto nie je koniec misie, ale krok na ceste k dosiahnutiu všetkých našich cieľov,“ vyhlásil s tým, že Irán vstúpil do prímeria slabší ako kedykoľvek predtým.
Netanjahu tiež kritizoval opozičných politikov, ktorí ho odsúdili za súhlas s prímerím predtým, ako Izrael naplní svoje ciele vo vojne s Iránom. Opozičný líder Jair Lapid označil prímerie za „diplomatickú katastrofu pre Izrael“ s tým, že premiérovi sa nepodarilo naplniť ciele krajiny v tejto vojne.
Ústredné zámery voči Iránu
Netanjahu stanovil za ústredný zámer zničenie alebo aspoň vážne oslabenie iránskeho jadrového programu, ktorý je podľa neho existenčnou hrozbou pre Izrael. Vyzval tiež na ďalšie strategické kroky, ktoré zahŕňajú:
- Obmedzenie iránskeho potenciálu v oblasti balistických rakiet.
- Oslabenie alebo zosadenie režimu v Teheráne.
- Obmedzenie jeho vplyvu v regióne útokmi na sieť spojeneckých skupín.
Zoznam vojenských úspechov
V televíznom vystúpení izraelský premiér vymenoval úspechy vojenských operácií proti Iránu. „Zničili sme nielen existujúce rakety, ale aj továrne, ktoré ich vyrábajú... Vážne sme poškodili nukleárny program Iránu, zničili kritickú infraštruktúru a objekty s centrifúgami,“ povedal Netanjahu. Izrael sa podľa neho postará aj o to, aby bol z Iránu odvezený obohatený urán.
„Ochromili sme finančné siete a produkciu zbraní Revolučných gárd,“ pokračoval s tým, že útoky zasiahli tiež oceliarne, petrochemické komplexy a dopravnú infraštruktúru. „Uštedrili sme vážny úder represívnemu aparátu režimu. Zneškodnili sme tisíce jeho agentov a preukázali, že sa k nim dokážeme dostať kdekoľvek,“ doplnil Netanjahu.