Americký prezident Donald Trump posiela na sobotňajšie rokovania s Iránom do pakistanského Islamabadu tím vedený viceprezidentom J. D. Vanceom, oznámil v stredu Biely dom.
Zloženie vyjednávacieho tímu a termín rokovaní
„Trump vysiela tento víkend do Islamabadu na rokovania svoj vyjednávací tím vedený viceprezidentom Spojených štátov J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom,“ oznámila na tlačovej konferencii hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Prvé kolo rokovaní sa podľa Bieleho domu uskutoční v sobotu, hoci pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, ktorého krajina vystupuje ako sprostredkovateľ, predtým vyhlásil, že rozhovory sa v Islamabade uskutočnia v piatok a Irán už potvrdil svoju účasť.
Podmienky dohody a zapojenie Číny
Spojené štáty budú však podľa Leavittovej s Iránom nasledujúce dva týždne rokovať jedine za predpokladu, že Hormuzský prieliv ostane otvorený „bez obmedzení alebo zdržaní“. „Prezident uzavrie iba takú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme Spojených štátov amerických,“ doplnila.
Ohľadom konfliktu v Iráne rokoval Washington aj s Čínou. „Prebiehali rozhovory medzi najvyššími úrovňami našej vlády a čínskej vlády,“ uviedla hovorkyňa bez poskytnutia ďalších podrobností.
Kritika Aliancie a hrozba odchodu
Leavittová ďalej uviedla, že Severoatlantická aliancia sa USA v konflikte s Iránom „otočila chrbtom“. Trump bude podľa jej slov o možnosti vystúpenia Spojených štátov z NATO rokovať neskôr počas stretnutia s generálnym tajomníkom Aliancie Markom Ruttem.