V niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred snežením. Vydali ich aj na štvrtok (9. apríla). Na väčšine Slovenska zároveň do piatka (10. apríla) rána platia výstrahy pred mrazom, ktorý môže ohroziť vegetáciu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstrahy pred snežením na severe a východe
Výstrahy pred snežením platia na väčšine územia Prešovského kraja a vo viacerých okresoch Žilinského kraja. Konkrétne ide o okresy:
- Dolný Kubín
- Liptovský Mikuláš
- Námestovo
- Tvrdošín
- Čadca
Podľa meteorológov môže spadnúť jeden až štyri centimetre nového snehu. Výstrahy platia do štvrtka večera.
Vo všetkých krajoch s výnimkou Prešovského zároveň od polnoci platí výstraha pred mrazom vo vegetačnom období. Dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus štyri stupne Celzia sa očakáva nielen pri zemi, ale lokálne aj vo výške dva metre nad povrchom. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ varuje SHMÚ.