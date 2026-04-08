Líder opozičného PS Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za stredajšie vyjadrenia na bratislavskom Slavíne, ktoré podľa neho spochybňujú jasné ukotvenie Slovenska v Európe. Vyzýva ho na diskusiu o tom, kam patrí Slovensko. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré TASR poslal Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.
Zahmlievanie a privlastňovanie si slova mier
Šimečka poukázal na príhovor predsedu vlády na Slavíne, v ktorom sa podľa jeho slov pokúsil hovoriť o mieri a zároveň naznačoval, že nevie, kam Slovensko patrí. Podľa PS ide o nebezpečné zahmlievanie skutočných zámerov premiéra, ktorý krajinu dlhodobo ťahá na východ a spochybňuje jej jasné ukotvenie v Európe. „Robert Fico dnes nemá morálne právo privlastňovať si slovo mier. Sú to práve jeho dvaja spojenci a kamaráti Donald Trump a Vladimir Putin, ktorí rozpútali najväčšie konflikty posledného obdobia. O to absurdnejšie pôsobí, keď sa teraz hrá na človeka, ktorý chce hovoriť o mieri,“ vyhlásil Michal Šimečka.
Výzva na priamu diskusiu
Považuje za mimoriadne znepokojujúce, že premiér verejne tápe pri otázke, kam Slovensko patrí a kde je jeho bezpečnostné ukotvenie. „Ja si v skutočnosti myslím, že Robert Fico veľmi dobre vie, kam chce Slovensko dostať. Tým smerom je východ, Putinovo Rusko. Dnes sa však tvári, že o tom chce nechať rozhodnúť voličov. Preto mu chcem adresovať jasnú výzvu - nech sa neskrýva a príde so mnou diskutovať o tom, kam patrí Slovensko - či na východ do Ruska alebo do silnej a jednotnej Európy,“ uviedol líder PS.
Fico v stredu na Slavíne pri príležitosti 81. výročia oslobodenia Bratislavy označil medzinárodné právo za pošliapané. Myslí si, že sa vytvára nový svetový poriadok a Slovensko sa v ňom musí zorientovať. Rozhodovať o bezpečnosti Slovenska podľa neho musia samotní občania. „Ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky a táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás a budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum,“ vyhlásil. Zároveň uviedol, že Slovensko je „hladné po mieri“.