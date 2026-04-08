Nový variant koronavírusu trápi Spojené štáty. Podľa odborníkov by sa však čoskoro mohol rozšíriť aj v Európe.
Upozorňujú na to britskí lekári a vedci, ktorí pripomínajú, že na nový variant koronavírusu známy ako „cikáda“ sú náchylné najmä deti v školskom veku.
Vysoko zmutovaný variant
O variante koronavírusu cikáda sa hovorí aj ako o „vysoko zmutovanom“. Jeho spike proteín totiž prešiel desiatkami mutácií, čo mohlo prispieť k vyššiemu potenciálu šírenia. Ako pre Daily Mail uviedol Stephen Griffin z Univerzity v Leeds, vyšší počet nakazených u vírusu znamená aj vznik ďalších mutácií:
„Viac infekcií znamená viac hodov kockou a vyššiu šancu pre vznik ďalších výhod pre vírus.“
Griffin preto navrhol očkovanie mladších vekových skupín. „Podľa mňa by sa mali posilňujúce dávky rozšíriť a očkovanie proti covidu zaradiť do programov pre predškolákov,“ tvrdí.
Britský mikrobiológ Paul Hunter však poznamenáva, že zatiaľ nepoznáme plný potenciál vírusu. „Otázkou je, či nový variant predstavuje výrazne vyššie riziko pre verejné zdravie,“ uviedol.
Cikáda postihuje najmä USA
Variant koronavírusu BA.3.2, alebo cikáda, prvýkrát zaznamenali koncom roka 2024 v južnej Afrike. Ako informuje portál Wvxu, za posledné mesiace ho evidujú najmä v USA, kde už sa rozšíril do polovice štátov.
Keďže cikáda prešla viacerými mutáciami, podľa odborníkov môže byť odolnejšia voči účinku vakcín. Zatiaľ sa však nepreukázalo, že by spôsobovala závažnejší priebeh ochorenia.
Príznaky variantu zostávajú rovnaké ako u kmeňového vírusu. Hovoríme teda najmä o únave, horúčke a bolestiach tela.