Minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že vojenská operácia proti Iránu bola mimoriadne úspešná.
Americkým silám sa podľa neho podarilo splniť stanovené ciele a úplne narušiť schopnosti Teheránu vyrábať rakety alebo iné sofistikované zbrane. O prímerie, ktoré v noci ohlásil americký prezident Donald Trump, podľa Hegsetha iránske vedenie prosilo a pozastavenie bojov označil ako šancu na dosiahnutie skutočnej mierovej dohody. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie Sky News.
„Operácia Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť) bola historickým a drvivým víťazstvom na bojisku. V každom ohľade ide o vojenské víťazstvo s veľkým V,“ vyhlásil Hegseth. USA spoločne s Izraelom podľa šéfa Pentagónu „dosiahli všetky ciele podľa plánu, v stanovenom termíne a presne tak, ako bolo naplánované od prvého dňa“.
Minister obrany USA sa poďakoval Izraelu za spoluprácu a označil ho za „odvážneho, schopného a oddaného spojenca“ a zvyšok sveta aj „takzvaných spojencov“ USA vyzval, aby si vzali ponaučenie.
Hegseth napriek deklarovanému víťazstvu pripustil, že Irán môže ďalej útočiť, avšak jeho veliteľské a riadiace štruktúry sú podľa neho „také zdecimované, že nedokážu komunikovať a koordinovať sa“. Sky News pripomína, že v v stredu po ohlásení prímeria Irán zaútočil na Kuvajt aj Spojené arabské emiráty.
Šéf Pentagónu vyzdvihol postoj prezidenta Trumpa, ktorý podľa neho mal možnosť zdecimovať celé iránske hospodárstvo, avšak rozhodol sa „byť milosrdný“. Zdôraznil zároveň, že Irán nikdy nebude mať jadrové zbrane ani obohacovať urán, čo bolo jedným z cieľov Spojených štátov. „Iní prezidenti o tom iba rozprávali. Prezident Trump to aj vykonal,“ deklaroval Hegseth. Zvyšok obohateného iránskeho uránu podľa neho Spojené štáty získajú „tak či onak“ a nevylúčil ani ďalšie bombardovanie iránskych jadrových zariadení podobné tomu z júna minulého roka.
Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine upozornil, že armáda je pripravená obnoviť útoky na Irán v prípade potreby. „Povedzme si to jasne: prímerie je len prestávka a sily zostávajú v pohotovosti, ak dostanú rozkaz alebo o to budú požiadané,“ uviedol.
Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe. Dohodu, ktorá zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu, Trump oznámil približne 90 minút pred uplynutím svojho ultimáta. Iránski predstavitelia, ale aj Biely dom označili toto prímerie za svoje víťazstvo.