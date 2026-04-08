Vlády v celej Európe prijímajú opatrenia proti rastu cien pohonných látok. Výnimkou je iba slovenská vláda pod vedením Roberta Fica (Smer-SD), ktorá reálne nerobí nič.
Po stredajšom rokovaní kabinetu to vyhlásili predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Napriek dohodnutému prímeriu na Blízkom východe bude podľa nich v najbližšom čase pokračovať tlak na rast cien a je potrebné s tým niečo robiť.
„Najprv sa chceli spoľahnúť na samoreguláciu zo strany Slovnaftu, potom chaosili s dvojitými cenami nafty, čo sa ukázalo byť v rozpore s európskymi pravidlami. Potom prišli s nápadom zľavniť železničnú dopravu, ale vlastne ani to na dnešnej vláde neprijali. Čiže suma sumárum je, že neprijali žiadne rozhodnutia na pomoc ľuďom s cenami benzínu a nafty, ktoré sa budú zvyšovať,“ konštatoval predseda PS Michal Šimečka.
Krajiny v Európskej únii (EÚ) podľa neho prijímali rôzne opatrenia, ktorými sa slovenská vláda môže inšpirovať. Niektoré štáty zaviedli cenový strop na ceny pohonných látok, inde sa obmedzovala frekvencia zvyšovania cien na čerpacích staniciach, prípadne sa stanovil limit na ich marže. Existujú aj daňové opatrenia ako zníženie spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj rôzne kompenzačné schémy a dotácie.
„My si myslíme a sme presvedčení o tom, že v takejto situácii, keď sa ľudia oprávnene obávajú zvyšovania cien, keď už dnes máme krízu životných nákladov, máme vysokú infláciu, máme nedostupné bývanie, máme drahé potraviny, máme najvyššie daňové zaťaženie za posledné desaťročia, že vláda v takejto krízovej situácii musí konať. My by sme konali,“ podčiarkol Šimečka.
Podpredseda PS Ivan Štefunko predstavil opatrenia, ktoré by presadzovala ich strana a ktoré by sa dali urobiť okamžite, v horizonte niekoľkých mesiacov a dlhodobo. Medzi riešenia s okamžitými výsledkami zaradil palivové šeky pre motoristov a pomoc pre najviac ohrozené sektory, na čo by sa našli peniaze osobitným zdanením firiem s nadmerným ziskom.
Do jesene by podľa neho prinieslo výsledky lepšie čerpanie eurofondov, podpora tepelných čerpadiel a fotovoltiky, ako aj sociálny lízing na elektroautá. Dlhodobo je potrebné lepšie diverzifikovať zdroje energií, podporiť adaptáciu slovenských firiem na novú energetickú realitu a investovať do prenosovej sústavy, doplnil Štefunko.
Stav ropnej núdze na Slovensku trvá, naftu však už slovenská rafinéria bude môcť exportovať do okolitých krajín. Uviedol to počas rokovania vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). Rafinéria Slovnaft v nedeľu (5. 4.) podľa Fica vrátila „ropnú pôžičku“ do štátnych hmotných rezerv. Vládne nariadenie, pokiaľ ide o tankovanie nafty na vozidlo, zostáva v platnosti do 19. apríla.
V Európe podľa Sakovej stúpli ceny pohonných látok od začiatku vypuknutia konfliktu na Blízkom východe v priemere o 48 centov. „Na Slovensku vďaka konštruktívnej spolupráci s rafinériou Slovnaft nám stúpli v priemere ceny pohonných látok za posledné dva týždne o 10 až 15 centov. Aj dnešné ceny pohonných látok sú prijateľné pre slovenský trh,“ doplnila ministerka.