Americký prezident Donald Turmp v stredu vyhlásil, že v Irán nebude obohacovať urán a Spojené štáty s ním budú úzko spolupracovať.
V Iráne totiž podľa neho nastala „veľmi produktívna zmena režimu“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Trumpov príspevok na jeho platforme Truth Social.
„Urán sa tam obohacovať nebude a Spojené štáty v spolupráci s Iránom vykopú a odstránia všetok pochovaný jadrový 'prach',“ napísal Trump. V zátvorke k tomu bez jednoznačnej zmienky spomenul bombardéry B-2. Tento typ bombardérov Spojené štáty použili pri útoku na iránske jadrové zariadenia vlani v júni. Trump vtedy oznámil, že tieto zariadenia boli úplne zničené.
Americký prezident vo svojom najnovšom príspevku tiež uviedol, že USA s Iránom rokujú o colných a sankčných úľavách. „Mnohé z tých 15 bodov sú už dohodnuté,“ dodal v súvislosti s americkým mierovým plánom z marca. Plán odovzdal Iránu Pakistan ako sprostredkovateľ.
Trump na Truth Social taktiež tvrdil, že v Iráne došlo k „produktívnej zmene režimu“. O zmene režimu v islamskej republike hovoril počas vojny už viackrát. V prvý deň americko-izraelských útokov v islamskej republike zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Jeho smrť americký prezident v tom čase označil za „najväčšiu šancu“ pre Iráncov získať späť svoju krajinu.
Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na prímerí, ktoré na dva týždne pozastaví vojnu na Blízkom východe. Iránski predstavitelia, ale aj Biely dom označili toto prímerie za svoje víťazstvo.