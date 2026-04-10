V prevencii pred demenciou pomáhajú aj niektoré bežné povolania.
Tvrdia to neurológovia aj výskumy, ktoré sa zaoberali vplyvom mentálnej práce na prípadný vznik kognitívnych porúch.
Ako nám náročnejšie povolania pomáhajú
Ako pre denník The Washington Post uviedla neurologička Jinshil Hyunová, zdraviu mozgu najviac prosperujú náročnejšie pracovné pozície, ktoré si vyžadujú intenzívne zapojenie mentálnych schopností:
„Mnohé štúdie naznačujú, že ak sa ľudia venujú náročnejším povolaniam, v neskoršom veku sú vystavení nižšiemu riziku vzniku demencie.“
Nezisková Alzheimerova asociácia pritom definuje demenciu ako „všeobecný pojem pre stratu pamäte, jazyka, schopnosti riešenia problémov a iných schopností súvisiacich s rozmýšľaním“. Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba.
Zamestnania, ktoré chránia mozog
Vplyvom zamestnaní na zdravie mozgu sa zaoberala aj rozsiahla štúdia zverejnená vo vestníku Sage Journals. Z jej zistení vyplýva, že mentálne náročná práca znižuje riziko kognitívnej poruchy o 44 percent. Má to aj priamy vplyv na nižšie riziko vzniku demencie.
Mozgu prospieva aj mierna dávka stresu, no nadmerné zaťaženie alebo pasívne zamestnanie bez mentálnych podnetov ho naopak oslabuje.
Medzi profesie s ochrannou funkciou pre zdravie mozgu patria aj tieto:
- učiteľ
- hovorca
- programátor
- manažér
- lekár
Opačný účinok na mozog majú práce vyžadujúce rutinu. Ide napríklad o oblasť dopravy, administratívy či výroby.
Ako sa chrániť aj vo voľnom čase
Psychiatrička Naaheed Mukadamová pre The Washington Post pripomenula, že práca nie je jediná oblasť, ktorá ovplyvňuje celkové zdravie mozgu.
„V práci trávime podstatnú časť dňa – často viac ako tretinu z neho. Má to teda zásadný vplyv na rozvoj kognitívnej rezervy.“
S nižším rizikom demencie podľa Mukadamovej súvisí aj vyššie vzdelanie. To zároveň zvyšuje šancu na uplatnenie sa v náročnejších povolaniach, čo zas vedie k lepšiemu zdraviu mozgu.
Zdravie mozgu chránia aj voľnočasové aktivity:
- celoživotné vzdelávanie
- koníčky
- dobrovoľníctvo
- udržiavanie spoločenských kontaktov
Pre mozog je blahodarná aj mentálna aktivita po odchode do dôchodku.