Viac než štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine je pre Spojené štáty tou najťažšou, ktorú riešia, povedal v stredu počas návštevy v Budapešti americký viceprezident J. D. Vance.
Napriek tomu sa USA vojnu vyvolanú ruskou inváziou budú podľa neho naďalej snažiť urovnať. Moskva predtým v súvislosti s prímerím na Blízkom východe vyjadrila nádej, že sa čoskoro uskutoční nové kolo trojstranných rokovaní Ruska, Ukrajiny a USA.
Americký prezident Donald Trump v predvolebnej kampani opakovane vyhlasoval, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť do 24 hodín. To sa mu však dosiaľ nepodarilo ani napriek intenzívnemu diplomatickému úsiliu a osobnej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rusko vojensky napadlo susednú Ukrajinu 24. februára 2022.
„Prezident povedal, že ide o najťažšiu vojnu, akú treba vyriešiť. V niektorých ohľadoch sme si mysleli, že to bude najľahšie, ale ukázalo sa, že je to najťažšie,“ povedal Vance na podujatí v Budapešti, kam prišiel podporiť maďarského premiéra Viktora Orbána pred nedeľnými voľbami.
Viceprezident USA však trval na tom, že v rámci rokovaní o možnom ukončení prebiehajúceho konfliktu dosiahli znepriatelené krajiny významný pokrok a ich pozície sa postupom času na nátlak Washingtonu čoraz viac zbližovali.
„Samozrejme, ešte nie sme úplne v cieli, ale som v tejto veci celkom optimistický, pretože táto vojna v podstate už nedáva zmysel,“ uviedol. Zdôraznil však, že „na tango treba dvoch“ a že Rusi a Ukrajinci sa teraz v podstate „naťahujú o pár štvorcových kilometrov územia v tom či onom smere“.
Vance tiež vyjadril sklamanie z toho, že „mnohí“ politickí predstavitelia v Európe podľa neho nemajú osobitný záujem o riešenie vojny. Na druhej strane podľa AFP pochválil Orbána, ktorý aj po ruskej invázii na Ukrajinu udržiava s Ruskom úzke vzťahy. Práve maďarský premiér podľa Vancea pomohol americkým predstaviteľom „skutočne porozumieť tomu, čo je z pohľadu Ukrajincov aj Rusov potrebné na to, aby konflikt ukončili“.
Jedným z hlavných sporných bodov v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty, je ruská požiadavka na získanie východoukrajinského regiónu Donbas. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobyť. Kyjev túto požiadavku rázne odmieta.
Trojstranné rokovania stagnujú, odkedy USA a Izrael koncom februára spustili útoky na Irán. Ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy zišli v Ženeve vo februári.
Vojnu na Blízkom východe má na najbližšie dva týždne zastaviť dohoda o prímerí, ktorú v noci na stredu oznámil Pakistan.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že Rusko dúfa, že USA budú mať v blízkej budúcnosti „viac času a príležitostí stretávať sa v trojstrannom formáte“.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha predtým vyzval Spojené štáty, aby prinútili Rusko zastaviť paľbu a ukončiť vojnu proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr Rusku odkázal, že Kyjev je pripravený na prímerie, ak Moskva zastaví svoje útoky.