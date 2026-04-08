V blízkosti odľahlých domov v obci Mníchova Lehota pri Trenčíne videli medveďa.
Obec o tom informovala na svojom webe s tým, že pre miestnych a návštevníkov vydala výstrahu.
Medveďa videli pri domoch
Medveď sa mal podľa obecného úradu pohybovať v lokalite Jarky.
„Medveď navštevuje vo večerných a nočných hodinách odľahlé nehnuteľnosti.“
Obec vyzvala obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa bezodkladne informovali obecný úrad. K medveďovi by ste sa nemali približovať, dodala.
Medveďa videli aj v Jelšovci
Na výskyt medveďa v katastri obce upozornil koncom marca aj Jelšovec pri Lučenci. V trávnatom poraste spozorovali malého medveďa, pravdepodobne mláďa. Obec v tejto súvislosti zverejnila aj jeho fotografiu.
„Prosím o uváženie návštevy lesa, okolitých priestranstiev, resp. extravilánu obce,“ vyzval starosta.
Na výskyt medveďa vo svojom katastri upozornila v marci aj obec Pača pri Rožňave. Ako uviedla na sociálnej sieti, medveďa pozorovali v časti vyšné Bereziny. Obec takisto zverejnila fotografiu zvieraťa z fotopasce.
Ako zistiť, či sa vo vašom okolí pohyboval medveď?
Na výskyt medveďa na Slovensku upozorňujú informačné tabule a online portály, ktoré mapujú strety medveďov s človekom. V prípade pohybu v teréne však pomôže orientovať sa aj na niektoré výstražné znamenia, ktoré naznačujú nedávnu prítomnosť medveďa v okolí.
Ako informuje portál Green Belly, pri pohybe v prírode treba spozornieť, ak si na zemi všimnete medvedí trus. Ten má dĺžku okolo 30 centimetrov a šírku asi 10 centimetrov. Medvedie výkaly sú oválne, rovnako ako ľudské.
Prítomnosť medveďa v okolí naznačujú aj odtlačky jeho láb. Tie sú zväčša oválne a väčšie ako u väčšiny ostatných lesných zvierat.
Medveď po sebe zanecháva stopy aj na stromoch a kríkoch. Môžete si na nich všimnúť kúsky srsti alebo škriabance, prípadne iné stopy po pazúroch.